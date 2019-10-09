Университет ЛЭТИ в Петербурге учредил Инновационный институт искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" учредил Инновационный институт искусственного интеллекта в интересах научно-образовательного центра (НОЦ), который планируют создать в Петербурге по программе нацпроекта "Наука". Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"СПбГЭТУ "ЛЭТИ" учредил Инновационный институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им. А. С. Попова для реализации научных исследований и образовательных программ в сфере искусственного интеллекта. Деятельность нового института позволит сконцентрировать на площадке петербургского вуза интеллектуальный потенциал партнеров в интересах развития НОЦ "Искусственный интеллект в промышленности", - говорится в сообщении вуза.

В соответствии с федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука", который предусматривает появление в России в течение шестилетнего периода 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В июле вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин сообщал ТАСС, что власти города планируют подать заявку в Министерство науки и высшего образования на НОЦ в области искусственного интеллекта до конца этого года.

"Круг научных интересов Института [искусственного интеллекта] будет включать разработку систем индустриального интернета и киберфизических систем на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), теорию и практику построения автономных транспортных средств на основе технологий ИИ и другие прорывные направления интеллектуальных технологий", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в ЛЭТИ, открытие Института стало первым совместным шагом сотрудничества между петербургским вузом и Институтом лидерства и инноваций Майкла Дукакиса (Бостон, США). Стороны планируют на основе объединения кадрового, научного и образовательного ресурсов проводить комплексные научные исследования и проектные работы, планируется также, что преподаватели и студенты ЛЭТИ смогут проходить стажировки в американских вузах. Также в ближайшее время планируется запуск годичной магистерской программы AI World Society (AIWS), в онлайн и в очной форме, благодаря которой петербургские студенты смогут обучаться у американских профессоров.

Следующим шагом в развитии партнерства со специалистами из США станет создание Центра "умных" данных в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" - ключевого узла развития искусственного интеллекта в России. ЛЭТИ обеспечит необходимую инфраструктуру, включая площадку для размещения Центра и программно-аппаратный комплекс. "Стратегия Центра будет направлена на развитие передовой российской науки об искусственном интеллекте, постановку и решение задач, формирование глобальных передовых идей и концепций, а также приглашение ведущих преподавателей Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и Северо-Восточного университета с целью консультирования центра о способах решения данных глобальных проблем", - отметили в петербургском вузе.

О научно-образовательном центре

В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме представители администрации Санкт-Петербурга, ПАО "Газпром нефть" и ведущих технических вузов города - Университета ИТМО, СПбПУ и Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" подписали меморандум о создании в Санкт-Петербурге первого в стране национального центра промышленного искусственного интеллекта.

Деятельность НОЦ будет направлена на обеспечение исследований и разработок мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и их коммерциализации. Важной задачей также станет подготовка профильных кадров для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.