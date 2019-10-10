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Работы по благоустройству городской среды в Пензенской области завершены на 40% объектов

На работы в рамках региональной и муниципальных программ по благоустройству выделено 487,1 млн рублей

ПЕНЗА, 10 октября. /ТАСС/. Финансирование работ по благоустройству общественных территорий в Пензенской области в 2019 году составляет более 487 млн рублей, 40% объектов, включенных в нацпроект "Жилье и городская среда", полностью готовы, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"На поддержку региональной и муниципальных программ [по благоустройству] выделено 487,1 млн рублей. На сегодняшний день полностью завершены работы на 43 объектах - 26 дворовых и 17 общественных пространствах, что составляет 40,9% от общего числа объектов, благоустройство которых запланировано в 2019 году" - отметили в пресс-службе.

Еще 46 дворовых и общественных территорий находятся в высокой степени готовности - от 75% до 99%.

В частности, в рабочем поселке Тамала отремонтированы сквер на улице Советской и два мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. В селе Малая Сердоба обновлена площадь, в селе Лопатино отремонтированы тротуары и автодороги, а в поселке Лунино модернизирован стадион и закуплено оборудование для занятия легкой атлетикой, футболом и баскетболом. В 2020 году здесь установят трибуны и засеют травой футбольное поле.

В городе Наровчат в рамках нацпроекта был благоустроен парк, на это было направлено более 6 млн рублей. "Здесь заасфальтированы дорожки и площадки, установлены уличные светильники и комфортные лавочки, подготовлена детская игровая зона, смонтирована летняя сцена", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияПензенская область
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