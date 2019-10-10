Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Все субъекты СКФО в 2020 году будут полностью обеспечены патрульными автомобилями

Также в следующем году начнется закупка приборов, позволяющих выявлять людей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического опьянения

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году будут полностью обеспечены специальным автотранспортом по линии ГИБДД, сообщила в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"По линии Госавтоинспекции немаловажным является обеспечение и оснащенность регионов необходимой техникой и оборудованием, в связи с чем только в текущем году в инспекции Северо-Кавказского федерального округа будет передано 748 патрульных автомобилей, а в течение следующего года специальным автотранспортом на 100% будут обеспечены все субъекты СКФО", - привела пресс-служба слова начальника ГИБДД УМВД России Михаила Черникова, который в четверг участвовал в Пятигорске в совещании, посвященном предварительным итогам реализации в 2019 году на территории СКФО национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам Черникова, также в следующем году начнется закупка приборов, позволяющих выявлять людей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического опьянения. "Эти мероприятия позволят пресекать нарушения и повышать эффективность работы", - отметил глава ГИБДД.

Черников добавил, что необходимо рассматривать все задачи нацпроекта через призму безопасности дорожного движения.

"В первую очередь все мероприятия и инженерная инфраструктура, входящие в проект "Дорожная сеть" программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направлены на то, чтобы минимизировать число очагов аварийности и не допускать появления новых. В частности, в рамках нацпроекта поставлена задача снизить количество погибших в ДТП до четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году", - напомнил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Работы по благоустройству городской среды в Пензенской области завершены на 40% объектов
На работы в рамках региональной и муниципальных программ по благоустройству выделено 487,1 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС