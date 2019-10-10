Все субъекты СКФО в 2020 году будут полностью обеспечены патрульными автомобилями

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году будут полностью обеспечены специальным автотранспортом по линии ГИБДД, сообщила в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"По линии Госавтоинспекции немаловажным является обеспечение и оснащенность регионов необходимой техникой и оборудованием, в связи с чем только в текущем году в инспекции Северо-Кавказского федерального округа будет передано 748 патрульных автомобилей, а в течение следующего года специальным автотранспортом на 100% будут обеспечены все субъекты СКФО", - привела пресс-служба слова начальника ГИБДД УМВД России Михаила Черникова, который в четверг участвовал в Пятигорске в совещании, посвященном предварительным итогам реализации в 2019 году на территории СКФО национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам Черникова, также в следующем году начнется закупка приборов, позволяющих выявлять людей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического опьянения. "Эти мероприятия позволят пресекать нарушения и повышать эффективность работы", - отметил глава ГИБДД.

Черников добавил, что необходимо рассматривать все задачи нацпроекта через призму безопасности дорожного движения.

"В первую очередь все мероприятия и инженерная инфраструктура, входящие в проект "Дорожная сеть" программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направлены на то, чтобы минимизировать число очагов аварийности и не допускать появления новых. В частности, в рамках нацпроекта поставлена задача снизить количество погибших в ДТП до четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году", - напомнил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.