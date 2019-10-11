Как в России предлагают спасать реку Дон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в европейской части России река Дон, основными проблемами которой в последние десятилетия является маловодность, зарастание водной растительностью и загрязнение сточными водами, нуждается в серьезном оздоровлении. На реке необходимо строить очистные сооружения и проводить масштабные работы по расчистке русла, на что требуются миллиарды рублей, рассказали ТАСС представители профильных министерств и ведомств регионов, по территориям которых протекает Дон.

По их словам, оздоровление реки позволит решить целый ряд проблем, в том числе экономических - в частности, восстановить судоходство, которое сейчас в ряде регионов ограничено из-за обмеления реки. В настоящее время регионы реализуют ряд программ по улучшению состояния Дона, в том числе с привлечением федерального финансирования, однако для полноценного оздоровления реки нужна отдельная федеральная программа, по аналогии с программой оздоровления Волги.

Три главные проблемы Дона

Как рассказал ТАСС Андрей Мартынец - заместитель руководителя управления экологии Липецкой области (протяженность реки на территории региона составляет 292 км), у Дона есть три базовые проблемы, которые необходимо решать комплексно, усилиями всех заинтересованных регионов.

"Это обмеление, то есть откладывание со временем донных отложений - в результате этого Дон мельчает. Вторая проблема - это зарастание водной растительностью, и это связано с обмелением: чем мельче дно, тем больше водная растительность развивается, появляются из них [водных растений] целые острова. Третье - качество поверхностной воды, это напрямую связано с качеством работы очистных сооружений в зоне влияния реки Дон", - рассказал Мартынец.

При этом, по его словам, для оздоровления Дона нужна отдельная программа, в которой было бы предусмотрено федеральное финансирование. "Мы все можем почистить и убрать, но без улучшения качества самих очистных сооружений, без помощи федерального бюджета, без программы развития и оздоровления Дона, где все это будет решаться комплексно, все сделать очень сложно", - добавил собеседник ТАСС.

По словам Аллы Кушнаревой - замминистра природных ресурсов Ростовской области (протяженность реки на территории региона составляет 494 км), качество воды в реке "зависит от хозяйственной деятельности и прежде всего сбросов сточных вод предприятиями промышленности и хозяйственного бытового водоснабжения". "Правительство Ростовской области поддерживает инициативу разработки государственной программы РФ по оздоровлению бассейна реки Дон, <...> в которую предлагается включить мероприятия по ликвидации неорганизованных и неочищенных сбросов сточных вод за счет модернизации и строительства новых очистных сооружений, по строительству ливневой канализации крупных населенных пунктов, по сокращению потерь воды при транспортировке", - сказала Кушнарева.

Она уточнила, что в программу также предлагается включить мероприятия по увеличению площади лесов, по внедрению водосберегающих технологий, по расчистке, биомелиорации, экологической реабилитации водных объектов бассейна реки.

Усилия регионов

При этом большинство регионов РФ, по территории которых протекает Дон, самостоятельно занимаются оздоровлением его бассейна, например, расчищают малые реки - притоки Дона. Так, в Ростовской области, по словам Кушнаревой, в рамках нацпроекта "Экология" ведется работа по расчистке русла реки Кумшак в границах нескольких сельских поселений, а также расчистка реки Темерник от ее истока до Низовского водохранилища.

В Воронежской области, где протяженность Дона составляет 554 км, региональные программы по оздоровлению рек реализуются в рамках нацпроекта "Экология", запланированы мероприятия по оздоровлению рек Воронеж и Икорец (притоки Дона). "Но эти мероприятия проводятся тоже при федеральном софинанисровании, не только за средства областного бюджета", - сказала замруководителя департамента природных ресурсов и экологии региона Галина Воробьева.

В Липецкой области в рамках областной программы заключен госконтракт по экологической реабилитации реки Дон на протяжении 25 км, сказал ТАСС Мартынец. "Подрядчик работает в этом направлении, окончание проектирования запланировано на конец 2019 года. Далее, этот проект будем защищать в Федеральном агентстве водных ресурсов, Министерстве природных ресурсов РФ для решения вопроса о выделении средств федерального бюджета на условии софинансирования или полного финансирования", - рассказал он, добавив, что расчистка участка река запланирована в верхней части течения реки на территории региона, что позволит улучшить ситуацию и в низовье.

Также, по его словам, в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" регион обеспечивает очистку берегов реки Дон от мусора на протяжении 286 км. "Из них за девять месяцев 2019 года с волонтерами и представителями муниципалитетов расчищено 250 км", - уточнил собеседник агентства.

В Волгоградской области, вошедшей в программу оздоровления Волги, также разрабатываются проекты по восстановлению проточности нескольких рек бассейна Дона. "Мероприятия включены в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов на территории Волгоградской области" нацпроекта "Экология", начало работ запланировано уже в следующем году. <…> Прорабатывается вопрос о возможности использования извлекаемых донных отложений с минимальной обработкой в качестве органического удобрения и подготовки соответствующего нормативного документа с утверждением в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ", - сказал ТАСС представитель комитета природных ресурсов и экологии региона.

Дефицит воды

Маловодность Дона в последние годы негативно сказывается на экономике регионов, расположенных по течению реки, отмечает Кушнарева из Ростовской области.

"Практически все отрасли экономики - судоходство, орошение, рыболовство, гидроэнергетика и другие - напрямую зависят от гидрологического состояния реки Дон. В настоящее время водохозяйственная обстановка в бассейне реки Дон характеризуется как напряженная и обусловлена пониженной водностью в период с 2007 по 2015 годы. В 2011 году приток воды в Цимлянское водохранилище (расположено в Ростовской области - прим. ТАСС) составил 38% нормы с годовым объемом всего 10,9 куб. км при норме 21 куб. км", - рассказала она, добавив, что последние годы также были "исключительно маловодными".

В Воронежской области обмеление реки привело к резкому сокращению судоходства, подтверждает ее слова Воробьева. "Мелкое судоходство есть, но ранее в регионе было очень много портов в крупных городах, например, в Павловске, в Лисках. Но сейчас они не работают в полной мере", - пояснила она.

При этом, по ее словам, проблему обмеления реки могут частично решить централизованные, с привлечением федерального финансирования, работы по расчистке русла Дона. "Регион сам ничего сделать по этой проблеме не может - это очень большие средства. Расчистка русла такой широкой реки должна проводиться мощным земснарядом, за которым идут баржи с песком - раньше, таким образом, решали две проблемы: добывали песок и расчищали русло реки", - сказала представитель воронежского департамента природных ресурсов и экологии.

Она уточнила, что программа по оздоровлению Дона только на территории Воронежской области потребует не менее 1 млрд рублей. "Прежде чем приступить к видам работ, необходимо провести проектирование, изучить, исследовать отложения, грунтовые воды, исторически сложившееся дно, то есть определить состояние реки. И после будет принято решение, что и где делать <…> Но, если программа будет реализована, эффект будет внушительный, увеличится проточность реки, расчистят родники, которые заилились, расчистят берега от зарослей, вымоют песок", - убеждена эксперт.

Оздоровление рек в России

В России в настоящее время действует федеральный проект "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология". Его ключевая цель - сокращение втрое загрязненных стоков в реку до 2024 года. При этом Минстрой России совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона. С предложением разработать федеральную программу оздоровления бассейна Дона выступала, в частности, Ростовская область, по территории которой река протекает на протяженности 480 км.

Дон - пятая по величине река Европы, протекает через шесть регионов России, общая протяженность - 1870 км, из которых 1590 км - от Воронежа до устья - судоходны, крупные речные порты расположены в городах Лиски, Калач-на-Дону, Волгодонск, Ростов-на-Дону и Азов.

Дон снабжает водой промышленные предприятия, тепловые и атомные электростанции (Ростовская АЭС и Нововоронежская АЭС), сельскохозяйственные угодья, также из Дона осуществляется коммунально-бытовое водоснабжение потребителей в населенных пунктах, в том числе двух городах-миллионниках - Ростове-на-Дону и Воронеже. Кроме того, Дон имеет большое рыбохозяйственное значение, в реке обитает более 70 видов и подвидов рыб.