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Власти Ленобласти намерены решить проблему обеспечения региона детскими садами к 2021 году

Такой цели планируется достичь реализации нацпроектов, а также благодаря налаженному диалогу с застройщиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают до начала 2021 года решить проблему обеспечения региона детскими дошкольными учреждениями с помощью федерального софинансирования за счет реализации нацпроектов, а также благодаря налаженному диалогу с застройщиками, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Я рассчитываю, что проблемы с обеспечением детскими дошкольными учреждениями к началу 2021 года мы решим. Это непросто, требует больших вливаний из бюджета, но нам удалось привлечь софинансирование из федерального бюджета по программе "Стимул" на следующий год, потому что в этом году мы полностью выполнили свои обязательства. Мы можем гарантировать застройщику, что можем выкупать у них социальные объекты", - сказал Александр Дрозденко на открытии детского сада на 240 мест в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

Открытие 15 детских дошкольных образовательных учреждений во Всеволожском районе Ленобласти было запланировано на 2019 год, десять из них уже открыты. Глава региона Александр Дрозденко в общении с журналистами рассказал о возможном перевыполнении плана: власти до конца года намерены выкупить у застройщиков еще четыре детских сада. "В этом году, по планам, во Всеволожском районе мы должны ввести 15 садов, до конца года откроем еще пять детских садов, и мы еще выкупим четыре детских сада, то есть, мы перевыполним свои обязательства, у нас будет не 15 детских садов на конец года, а 19", - сказал Дрозденко, не уточнив, успеют ли открыться в этом году четыре детсада сверх запланированных 15. В пресс-службе комитета по строительству проинформировали, что объекты находятся в высокой степени строительной готовности и вполне могут быть открыты до конца года.

Федеральная программа "Стимул" направлена на развитие жилищного строительства в кварталах массовой жилой застройки и предусматривает одновременный ввод в эксплуатацию домов и образовательных учреждений. По условиям программы, инвестор передает муниципальным образованиям в пользование земельный участок вместе с социальным объектом. Финансирование осуществляется за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Программа "Стимул" реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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