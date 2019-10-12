Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине в рамках акции "Живи, лес" высадили 150 деревьев и 200 кустарников

Участие принимали школьники, общественники, сотрудники лесничеств и представители власти.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Жители Сахалина в субботу утром приняли участие во Всероссийской осенней акции "Живи, лес", создав новую зеленую зону в селе Новотроицкое Анивского района. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Акция проводится в рамках национального проекта "Экология". С ее помощью привлекается внимание к экологическим проблемам нашей страны, а именно это касается темы сохранения леса", - сообщил собеседник агентства.

В мероприятии приняли участие школьники, общественники, сотрудники лесничеств и представители власти. Специально для этого дня были подготовлены 150 деревьев хвойных и лиственных пород и около 200 кустарников.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
С начала года в России зафиксировано снижение числа ДТП с участием пьяных водителей
К сокращению числа подобных происшествий может привести проверка будущих водителей на употребление психотропных веществ и хроническое пристрастие к алкоголю, считают в Минздраве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС