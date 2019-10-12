На Сахалине в рамках акции "Живи, лес" высадили 150 деревьев и 200 кустарников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Жители Сахалина в субботу утром приняли участие во Всероссийской осенней акции "Живи, лес", создав новую зеленую зону в селе Новотроицкое Анивского района. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Акция проводится в рамках национального проекта "Экология". С ее помощью привлекается внимание к экологическим проблемам нашей страны, а именно это касается темы сохранения леса", - сообщил собеседник агентства.

В мероприятии приняли участие школьники, общественники, сотрудники лесничеств и представители власти. Специально для этого дня были подготовлены 150 деревьев хвойных и лиственных пород и около 200 кустарников.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".