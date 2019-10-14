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В Башкирии переобучат 3,5 тыс. работников для поддержки занятости

Участниками нацпроекта стали 44 региональных предприятия

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии заключили контракты на переобучение 3,5 тыс. работников в 2019 году по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". К повышению квалификации уже приступили 943 человека. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"В рамках реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда заключены контракты на обучение 3,5 тыс. работников в 2019 году. К переобучению, повышению квалификации приступили 934 работника, это 43,5% от плана, завершили обучение 655 работников, все сохранили занятость", - сказали в министерстве.

До 2024 году Башкирия должна обеспечить рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях практически на 30%. Для этого необходимо вовлечь к участию в нацпроекте 196 предприятий.

"К работе по участию республики в нацпроекте мы планируем активно привлекать крупные российские предприятия, имеющие передовой опыт по оптимизации производственных и административных процессов. Подписаны партнерские соглашения о взаимодействии с ПАО "КАМАЗ" и ПАО "Сбербанк". В июле соглашением закреплены соответствующие договоренности с группой "ГАЗ". Сейчас ведем переговоры с ПАО "Сибур Холдинг", - добавили в министерстве.

Сегодня участниками нацпроекта стали 44 предприятия Башкирии. Это представители промышленного производства, стройиндустрии и агропромышленного комплекса.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 г. против 1,4% в 2018 году.

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