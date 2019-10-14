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Смертность от отравления алкоголем в России сократилась почти в три раза с 2000 года

Замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что это подтверждает эффективность проводимой антиалкогольной политики

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Смертность россиян от отравления некачественной алкогольной продукцией снизилась почти в три раза с 2000 года. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в кулуарах третьего Всероссийского форума по общественному здоровью.

"Сокращается... смертность от алкогольных отравлений. Если говорить о сокращении этого показателя, с 2000 года он сократился почти в три раза. Это также подтверждает эффективность проводимой антиалкогольной политики", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что смертность россиян от причин, ассоциированных с алкоголем, за последние восемь лет снизилась более чем на 30% - с 47,5 случая на 100 тыс. жителей в 2010 году до 33,2 в 2018-м.

Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.

О форуме

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". В рамках форума участники обсуждают актуальные вопросы сферы здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения, Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.

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