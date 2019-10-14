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Власти Адыгеи в декабре объединят службу скорой медпомощи и центра медицины катастроф

Также с 2020 года экстренных больных в республике начнут доставлять вертолетами санавиации

МАЙКОП, 14 октября. /ТАСС/. Адыгейскую республиканскую станцию скорой медпомощи и центр медицины катастроф республики в рамках нацпроекта "Здравоохранение" объединят в декабре в единую структуру, призванную улучшить качество оказания неотложной помощи населению. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

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"Объединение двух республиканских структур, которое произойдет с 1 декабря, позволит создать единую диспетчерскую службу, которая будет координировать силы и средства станции скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф и санитарной авиации. Эти изменения, проводимые в рамках нацпроекта, улучшат работу по оказанию неотложной помощи населению. Новое учреждение будет называться "Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", - сказал он.

Объединение организаций и создание единой диспетчерской службы исключит ситуации, когда службы теряют время, определяя, кто из них конкретно должен выезжать или предоставлять ресурсы для помощи пациентам. Подобный опыт, в частности, уже наработан в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Он показал свою эффективность, сказал министр.

"Со следующего года в республике начнутся полеты санитарной авиации для доставки экстренных больных. Первая вертолетная площадка, построенная на крыше начавшего работу в этом году диагностического центра в Майкопе, запустят по нацпроекту в конце текущего года, вторую строим при Кошехабльской районной больнице. Кроме того, для оказания неотложной помощи пострадавшим в ДТП и ЧС мы откроем на трассах региона два медпункта. Так что все эта работа взаимосвязана и направлена на увеличение продолжительности жизни граждан", - добавил Меретуков.

Средняя продолжительность жизни в Адыгее превысила 73 года, что выше среднероссийского показателя, и власти республики поставили задачу довести этот показатель к 2024 году до 78 лет. В минувшем году в Адыгее был зарегистрирован самый низкий за последние 25 лет показатель смертности - 12,7 случаев на одну тысячу населения. В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% - до 12,4 случая на тысячу населения. С 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года - с 65,4 до 72,6 лет.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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