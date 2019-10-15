Забайкалье превысило средний показатель Дальнего Востока по реализации нацпроектов

ЧИТА, 15 октября. /ТАСС/. Кассовое исполнение национальных проектов в Забайкальском крае достигло 40%, превысив средний показатель Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом во вторник ТАСС сообщили в правительстве региона.

В 2019 году на реализацию нацпроектов в Забайкалье планируется направить более 8,9 млрд рублей, 6,7 млрд рублей из них - средства федерального бюджета. Вначале октября прокуратура края сообщила, что, по данным на 1 сентября, фактическое финансирование нацпроектов в регионе составляло лишь 30%, а исполнение - чуть более четверти. Начались проверки краевых министерств, ответственных за реализацию национальных проектов.

"Кассовое исполнение по нацпроектам в Забайкальском крае составляет 40%. В среднем по стране этот показатель на прошлой неделе был на уровне 43,7%, по ДФО - 36,1. При этом незаконтрактованными в регионе остаются 1,1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства. В правительстве уточнили, что наибольший объем незаконтрактованных средств приходится на региональные Минстрой и МинЖКХ.

Забайкальский край участвует в 11 нацпроектах - во всех, кроме "Науки". В регионе запланировано строительство и реконструкция 146 объектов, приобретение 135 единиц оборудования. До 2021 года в крае финансирование мероприятий нацпроектов запланировано на сумму 22,8 млрд рублей. В июле глава края Александр Осипов потребовал применить дисциплинарные меры к виновным в низком уровне исполнения нацпроектов.