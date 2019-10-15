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На Камчатке к 2025 году планируют увеличить количество занятых в МСП на 5 тыс. человек

Росту числа занятых в МСП в регионе способствует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

ТАСС, 15 октября. Власти Камчатского края в ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планируют к 2025 году увеличить количество занятых в МСП на 5 тыс. человек. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В рамках национального проекта "Малый и средний бизнес" [национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"] необходимо увеличить численность занятых в МСП Камчатки на 5 тыс. человек к 2025 году", - говорится в распространенном сообщении.

По информации правительства, реализация нацпроекта должна обеспечить создание в крае благоприятной деловой среды, решить проблемы "северных" льгот, упростить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам, имуществу, мерам нефинансовой поддержки и госуслугам, найти новые способы привлечения финансирования и каналы для сбыта продукции, вывести бизнес "из тени" с помощью института самозанятых. "Мы много знаем о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели в своей работе. По опыту могу сказать, что многие из этих проблем могут найти свое решение достаточно быстро - на региональном уровне или уровне муниципалитета. Существуют и проблемы, требующие участия федеральных властей", - приводятся слова руководителя агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксаны Герасимовой.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКамчатский край
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