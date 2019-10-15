Участки автодороги Раздольное - Хасан в Приморье отремонтируют по нацпроекту до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. "Примавтодор" отремонтирует участки автомобильной дороги из Раздольного в Хасан в Приморском крае до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Всего будет заменено 14 км трассы. В ремонте дороги Раздольное - Хасан заняты сотрудники двух филиалов предприятия. В районе поселка Барабаш завершена выборка пучин", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в Приморье отремонтируют 28,5 км краевых дорог. Помимо дороги Раздольное - Хасан, это участки дороги Артем - Находка - Порт Восточный после поворота на Врангель, дорога Сибирцево - Жариково - Комиссарово в районе сел Украинка и Жариково и дорога Хабаровск - Владивосток - Тавричанка. Также ремонт ведется в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации.

В пресс-службе администрации края ТАСС уточнили, что ремонт автомобильных дорог в Приморье ведется также в рамках региональной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.