Ульяновская область вместе с ГТЛК будет обновлять электротранспорт в рамках нацпроекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Ульяновская область заключила соглашение с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на выставке "Дорога-2019", сотрудничество позволит обновлять электротранспорт в регионе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом написал в среду на своей странице в Facebook губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В настоящее время Ульяновская область прорабатывает вопрос об обновлении электротранспорта с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании. Регион планирует войти в федеральную программу по поддержке субъектов в вопросах обновления общественного транспорта", - отметил Морозов.

Глава региона добавил, что соглашение станет хорошим продолжением многолетнего партнерства с компанией.

"Благодаря Государственной транспортной лизинговой компании мы обновили в регионе почти 300 единиц дорожно-транспортной техники и автобусов большого и среднего класса. Совместная работа позволила своевременно и качественно выполнить поставленные президентом задачи и взятые на себя обязательства по ремонту, содержанию и строительству автомобильных дорог на территории Ульяновской области, а также обеспечить транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных перевозок в городе Ульяновске", - написал Морозов.

Как сообщил в среду ТАСС на выставке "Дорога-2019" генеральный директор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Сергей Храмагин, соглашение позволит более четко обозначить потребности региона и конкретное финансирование на нужды.

"Данное соглашение конкретизирует наше дальнейшее участие, особенно в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соглашение с Ульяновской областью - это первое такое соглашение, в котором мы уже описываем конкретные потребности и будем при формировании бюджета следующего года и бюджетов на следующие три года включать те потребности, которые есть в Ульяновской области для получения финансирования и для организации поставок", - сказал он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.