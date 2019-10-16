Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ульяновская область вместе с ГТЛК будет обновлять электротранспорт в рамках нацпроекта

Подписанное накануне соглашение позволит более четко обозначить потребности региона и конкретное финансирование на нужды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Ульяновская область заключила соглашение с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на выставке "Дорога-2019", сотрудничество позволит обновлять электротранспорт в регионе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом написал в среду на своей странице в Facebook губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В настоящее время Ульяновская область прорабатывает вопрос об обновлении электротранспорта с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании. Регион планирует войти в федеральную программу по поддержке субъектов в вопросах обновления общественного транспорта", - отметил Морозов.

Глава региона добавил, что соглашение станет хорошим продолжением многолетнего партнерства с компанией.

"Благодаря Государственной транспортной лизинговой компании мы обновили в регионе почти 300 единиц дорожно-транспортной техники и автобусов большого и среднего класса. Совместная работа позволила своевременно и качественно выполнить поставленные президентом задачи и взятые на себя обязательства по ремонту, содержанию и строительству автомобильных дорог на территории Ульяновской области, а также обеспечить транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных перевозок в городе Ульяновске", - написал Морозов.

Как сообщил в среду ТАСС на выставке "Дорога-2019" генеральный директор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Сергей Храмагин, соглашение позволит более четко обозначить потребности региона и конкретное финансирование на нужды.

"Данное соглашение конкретизирует наше дальнейшее участие, особенно в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соглашение с Ульяновской областью - это первое такое соглашение, в котором мы уже описываем конкретные потребности и будем при формировании бюджета следующего года и бюджетов на следующие три года включать те потребности, которые есть в Ульяновской области для получения финансирования и для организации поставок", - сказал он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Вологодская область завершит ремонт дорог по нацпроекту до 31 октября 2019 года
На ремонт инвестировали 3,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС