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Кубань более чем на 80% выполнила нацпроект по благоустройству общественных территорий

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе уже благоустроено 308 общественных пространств из 387

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Муниципалитеты в Краснодарском крае более чем на 80% выполнили работы по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", отремонтировав и благоустроив 308 пространств, в ближайшее время власти региона утвердят перечень объектов, которые войдут в нацпроект в 2020 году. Об этом в четверг ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в 2019 году по нацпроекту на Кубани обновятся и благоустроят 387 общественных территорий, на эти цели было выделено порядка 2 млрд рублей. Кроме того, с 2020 года по 2022 год Кубани будут направлены 5,3 млрд рублей из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на Кубани уже благоустроено 308 общественных пространств из 387. Таким образом, мы приближаемся к завершающей стадии реализации национального проекта в этом году - благоустройство территорий выполнено более чем на 80%. Перечень объектов на следующий год будет утвержден в ближайшее время.", - сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что в реализации нацпроекта в текущем году задействованы все муниципалитеты края, кроме средств, выделенных из федерального и краевого бюджета, районам удалось изыскивать и привлекать собственное финансирование. В итоге работы по благоустройству полностью завершены в 22 муниципальных образованиях Краснодарского края. Из наиболее крупных реализованных проектов он отметил благоустройство бульвара Гагаринский и сквера Пограничников в Краснодаре, набережной вдоль района Мацесты в Сочи, парка культуры и отдыха "Юность" в Апшеронске.

"Самая главная цель - восстановление и создание зеленых островков в городах и районах края - уже выполнена. Но эту работу необходимо продолжать", - резюмировал губернатор Краснодарского края.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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