Власти Алтая попросили Минсельхоз помочь со строительством маслоэкстракционного завода

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края обратились к Минсельхозу РФ с предложением поддержать строительство нового маслоэкстракционного завода. В регионе профицит масличных, и новое предприятие поможет решить эту проблему, сообщил в четверг на совещании в Барнауле с участием замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

"Учитывая наличие профицита маслосемян в крае, просим рассмотреть предложение о поддержке строительства маслоэкстракционного завода в рамках федерального проекта или "Экспорт продукции АПК" или постановления [о льготном кредитовании АПК]. Это будет содействовать выполнению целевого индикатора по экспорту масложировой продукции, который к 2024 году должен увеличиться в два раза - до $130 млн", - сказал Чеботаев.

По словам регионального министра, высокие урожаи 2016-2018 годов сформировали большие переходящие запасы зерна и масличных. На начало нового сезона переходящие запасы зерна - 2,3 млн т, что вдвое выше среднемноголетних комфортных остатков, из-за этого цена тонны зерна в крае на 2,5 - 3 тыс. рублей ниже, чем в европейской части и южных регионах РФ. Такая же ситуация и с маслосеменами - мощности края позволяют переработать только 420 тыс. т, более 90% мощностей переработки приходится на барнаульский и бийский маслоэкстракционные заводы - это 192 тыс. т. При запланированном росте объемов производства профицит маслосемян составит не менее 650 тыс. т в будущие годы.

"У нас рентабельность производства снизилась в два раза в сравнении с уровнем предыдущих лет. Идет серьезный рост вывоза подсолнечника в Казахстан, который затем поставляет маслосемена и растительное масло на мировой рынок, конкурируя с российскими производителями", - пояснил Чеботаев.

Перспективы масличных и зерновых на Алтае

По словам министра сельского хозяйства края, несмотря на сложности, в регионе намерены продолжить работу по диверсификации посевных площадей - увеличивать площади под высокомаржинальными масличными культурами. В 2019 году площадь под ними увеличилась на 150 тыс. га - до 1 млн 149 тыс. га, а за последние пять лет - на 60%. При реализации новой экспортной политики особое внимание будет уделено селекции культур - в крае завершают выведение нового сорта сои, который по содержанию белка и жира сможет конкурировать на мировом рынке и будет адаптирован к условиям Алтайского края.

В этом году на долю злаков и маслосемян в структуре экспорта приходится 45%, за восемь месяцев экспортировано 177 тыс. т зерна и более 81 тыс. т. Чеботаев отметил, что для сохранения динамики и достижения целевых показателей экспорта в крае к 2024 году необходимо нарастить валовой сбор зерновых до 5,4 млн т, масличных - до 1,3 млн т. Несмотря на то, что треть посевных площадей в 2019 году была на грани ЧС по засухе, в регионе получили около 4,6 млн т зерновых, завершается уборка масличных - убрано более 70% площади, их валовой сбор на сегодня - 840 тыс. т, по итогам года ожидается более миллиона.

Посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составила 5,3 млн га (выше показателей прошлого года на 130 тыс. га). Регион обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн на. Средняя урожайность зерновых в сезоне 2018 года - около 16 центнеров с га, всего собрано 5,3 млн т урожая.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.