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В забайкальском селе открыли обновленные фельдшерско-акушерский пункт, школу, детсад и ДК

Село Комсомольское Чернышевского района благоустроили в рамках национального проекта

ЧИТА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края решили комплексно подойти к благоустройству села Комсомольское Чернышевского района - в пятницу здесь открыли построенные либо капитально отремонтированные фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), школу, детский сад, дом культуры, детскую и спортивные площадки, дороги. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"В селе Комсомольское мы комплексно подошли к реализации [национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края]. Для населения открытие стольких объектов - очень значимое событие. Виден позитивный настрой жителей, их желание развивать свое село и весь Чернышевский район", - сказал во время поездки в село и.о. первого вице-премьера края Марат Мирхайдаров.

На ремонт местной школы выделили почти 10 млн рублей - в ней заменили отопительную систему, отремонтировали классы и спортзал, а вокруг сделали ограждение и освещение. Капитально отремонтировано и здание сельского дома культуры, построенное еще в 1964 году. Прежде в нем протекала кровля, провисал потолок, прохудились окна и двери, электропроводка была в аварийном состоянии. На обновление здания в рамках национального проекта "Культура" власти направили 8,7 млн рублей.

В селе отремонтировали и детский сад "Чебурашка". В нем заменили перекрытия, потолки, установили пластиковые окна, поменяли полы и кровлю. На капитальный ремонт здания выделяли 6,7 млн рублей. Еще одним подарком для селян стало открытие нового ФАПа, построенного за 10 млн рублей. "С открытием нового объекта мы будем идти в ногу со временем и в хороших условиях обслуживать жителей нашего района", - цитирует пресс-служба слова главы района Виктор Наделяева.

Помимо этого, в селе установили большую детскую площадку и уличный тренажерный комплекс, достраивают универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием. В Комсомольском за счет средств дорожного фонда Забайкальского края отремонтировали и дорогу - за 10 млн рублей сделали ее частичное асфальтирование, подсыпку и барьерные ограждения.

Село Комсомольское находится примерно в 300 км от Читы. В нем живут около 2 тыс. человек. Основное предприятие - племенной завод "Комсомолец", который занимается сельским хозяйством и, прежде всего, выращиванием рапса. В сентябре стало известно, что фонд развития Дальнего востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) планирует до конца 2019 года вложить 600 млн рублей в проект по выращиванию рапса в "Комсомольце". Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. га целинных земель и увеличить объемы производства с 15 до 50 тыс. т рапса в год.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЗабайкальский край
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