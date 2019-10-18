Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В селе Приамурья начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Он появился в селе Томское
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСC

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках нацпроекта "Демография", начал работу в селе Амурской области, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Серышевском районе торжественно открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Спортивный объект появился в селе Томское. Теперь у местных жителей есть специальная площадка для занятий спортом", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в ФОКе открытого типа есть футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки длиной 200 м и тренажеры, его территорию сделали из резиновой крошки в целях безопасности. Для зрителей установили трибуну на 100 посадочных мест. Здесь есть военно-спортивная полоса препятствий, площадки для стритбола и воркаута, секторы для прыжков в длину и в высоту, отапливаемые раздевалки. "Многофункциональная площадка будет работать круглый год: летом здесь футбольное поле с искусственным покрытием, а зимой на его месте зальют каток", - отмечается в сообщении.

ФОК построили благодаря программе "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". На эти цели из областного и районного бюджетов в совокупности выделили 25,5 млн рублей. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, которые приводятся в сообщении, одной из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, является формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55%.

Региональные власти Приамурья активно развивают спорт. Финансирование проектов по популяризации спорта идет не только из федерального, но и регионального и муниципальных бюджетов. Амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тыс. амурских спортсменов.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
Реклама на ТАСС
В Пензенской области оборудуют 11 центров тестирования норм ГТО
На эти цели выделили около 35,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС