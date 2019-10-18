В селе Приамурья начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках нацпроекта "Демография", начал работу в селе Амурской области, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Серышевском районе торжественно открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Спортивный объект появился в селе Томское. Теперь у местных жителей есть специальная площадка для занятий спортом", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в ФОКе открытого типа есть футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки длиной 200 м и тренажеры, его территорию сделали из резиновой крошки в целях безопасности. Для зрителей установили трибуну на 100 посадочных мест. Здесь есть военно-спортивная полоса препятствий, площадки для стритбола и воркаута, секторы для прыжков в длину и в высоту, отапливаемые раздевалки. "Многофункциональная площадка будет работать круглый год: летом здесь футбольное поле с искусственным покрытием, а зимой на его месте зальют каток", - отмечается в сообщении.

ФОК построили благодаря программе "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". На эти цели из областного и районного бюджетов в совокупности выделили 25,5 млн рублей. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, которые приводятся в сообщении, одной из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, является формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55%.

Региональные власти Приамурья активно развивают спорт. Финансирование проектов по популяризации спорта идет не только из федерального, но и регионального и муниципальных бюджетов. Амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тыс. амурских спортсменов.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.