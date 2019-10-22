Больница в Забайкалье получила новое оборудование

ЧИТА, 22 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Калганская центральная районная больница (ЦРБ) в Забайкальском крае благодаря нацпроекту "Здравоохранение" приобрела новое медицинское оборудование стоимостью свыше 2,5 млн рублей. Оно, в том числе, позволит работать с пациентами в отдаленных селах, сообщила ТАСС главный врач ЦРБ Татьяна Костюрина.

"Больница приобрела новое медицинское оборудование на сумму более 2,5 млн рублей - это переносной УЗИ-аппарат, электрокардиограф и другая техника. Переносной УЗИ-аппарат позволит работать с пациентами в отдаленных селах, нужен он и в самой ЦРБ - раньше у нас был только стационарный, а транспортировать его в трехэтажном здании без лифта проблематично. Теперь сложностей нет - взял "чемоданчик" и стойку и пошел к пациенту", - сказала Костюрина.

По данным регионального Минздрава, медучреждение также получило свыше 1 млн рублей для закупки оборудования в новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые в этом году открыли в отдаленных селах Дано и Верхний Калгукан. "Сейчас проходит процедура закупки. До конца года местные жители, а на два села это около 1 тыс. человек, смогут проходить обследование в новых ФАПах и получать первичную медицинскую помощь на современном оборудовании", - добавила главный врач.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс., ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. Забайкальский край до 2021 года получит на реализацию нацпроекта 3,6 млрд рублей.