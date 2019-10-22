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Власти Приморья привлекут блогеров к контролю за реализацией нацпроектов

Отбор кандидатов в наблюдатели закончится в конце октября
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© Владимир Астапкович/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края привлекут блогеров и общественных наблюдателей в каждом муниципалитете региона для контроля за реализацией нацпроектов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Полагаем, что внедрение института общественных наблюдателей позволит повысить информированность приморцев о проводимой в регионе масштабной работе. Необходимо, чтобы люди не просто "где-то что-то слышали", но сами были причастны к деятельности по созданию комфортных условий для жизни в крае", - цитирует пресс-служба руководителя департамента информационной политики Елену Бурмистрову.

Отбор кандидатов в наблюдатели будет проходить до конца октября. В заявке претенденту необходимо рассказать о себе, указать род деятельности, опыт участия в социальных проектах, оставить контактные данные, а также отметить региональные проекты, интересные для наблюдения. По данным пресс-службы, в каждом муниципалитете края будут выбраны от трех до пяти человек, которые смогут присутствовать на рабочих совещаниях на муниципальном и краевом уровнях - вносить предложения, давать оценку действиям властей.

"В этом году проект запускается в пилотном режиме - тем кандидатам, которых отберет специальная комиссия, предстоит принять участие в приемке ряда объектов", - уточнили в пресс-службе.

Конкурс общественных наблюдателей проходит в рамках регионального проекта "Информационное общество", который реализуется в крае до 2021 года.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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