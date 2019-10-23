В Хабаровском крае четыре школы искусств обновили инструменты по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Новые музыкальные инструменты были закуплены в Хабаровском крае для четырех школ искусств по национальному проекту "Культура". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края.

"Четыре образовательных организации сферы культуры Хабаровского края в этом году получили новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Культура". На эти цели была выделена субсидия в размере 23,5 млн рублей, из которых 22,8 млн рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении на сайте.

В таком размере поддержка оказывается впервые. Квоты и перечень приобретаемого оборудования были определены Минкультуры РФ. В Хабаровский краевой колледж искусств закуплены аккордеон, ксилофон, пианино, рояль, саксофон альт, учебные материалы, в том числе нотные материалы. Помимо музыкальных инструментов, появился новый гончарный круг, печь для обжига.

Музыкальная школа Комсомольска-на-Амуре получит новые скрипки, домры, аккордеоны, лиру, гусли. Сюда же закуплено новое звуковое оборудование. Новые домры, балалайки и пианино теперь есть и в Детской музыкальной школе Амурского района. Также новые инструменты, оборудование и нотные материалы закуплены для учеников детской школы искусств № 7 Хабаровска.

"Всего в Хабаровском крае 40 школ искусств, в которых занимаются более 10 тыс. детей. Они нуждаются в обновлении учебного инвентаря. Оснащение продолжится в 2021 и 2023 годах. Получатели субсидии также будут определены по итогам конкурсного отбора", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в 2019 году в рамках совместной программы Минкультуры РФ и Минпромторга РФ 28 детских школ искусств 12 районов края, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре получили отечественные пианино "Михаил Глинка".

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.

Сеть учреждений культуры Хабаровского края насчитывает 650 объектов, это шесть театров, краевая филармония, 19 музеев, семь кинотеатров, краевой колледж искусств, 40 детских школ искусств, семь парков культуры и отдыха, два зоосада, краевой цирк, 308 библиотек и 258 культурно-досуговых учреждений.