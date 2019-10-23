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Вертикальная ферма по выращиванию зеленых культур начала работать на Камчатке

На ней круглый год будут выращивать свежие овощи и зелень. Также технология позволяет потреблять небольшое количество электроэнергии
Описание
© Елизавета Петрова/ТАСС

ТАСС, 23 октября. Вертикальная ферма, способная обеспечивать население зелеными культурами круглый год, введена в эксплуатацию в Петропавловске-Камчатском по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации города.

Как сообщили ТАСС в мэрии, появление фермы имеет огромное значение для столицы региона. Она позволит круглый год обеспечивать город собственными свежими овощами и зеленью по более низким ценам, чем у привозной продукции. Особенности конструкции фермы защищают культуры от неблагоприятных погодных условий как летом, так и зимой, и гарантируют максимальный урожай. Кроме того, используемая технология позволяет потреблять небольшое количество электроэнергии.

По информации пресс-службы, на вертикальной ферме будут выращивать восемь видов культур. Планируется, что в дальнейшем будут открываться собственные точки по розничной продаже на городских ярмарках и в других районах Камчатского края. Предприятие относится к разряду инновационных сельскохозяйственных, так как здесь используются такие технологии, как гидропоника (метод подтопления) и светодиодная подсветка, которые на Камчатке еще не применялись. Вертикальной ферма называется из-за многоярусного размещения насаждений внутри здания, пояснили ТАСС в мэрии.

"Для муниципалитета ценность данного предприятия в том, что оно дает возможность дальнейшего развития технологий на территории города. Данная технология позволяет без особых затрат выращивать и высаживать различные виды растений, саженцев, кустарников", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Евгения Позднякова.

В настоящее время администрация Петропавловска-Камчатского занимается оформлением проекта, который будет реализован через механизм муниципально-частного партнерства. Это позволит осуществлять поставку зелени и овощей в учреждения социальной сферы города, школы и детские сады по фиксированной цене.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы, он включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Популяризация предпринимательства".

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Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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