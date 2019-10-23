Экспорт образования и профессии будущего обсудят на научном салоне в Санкт-Петербурге

"Около 10% студентов, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга, - это иностранные студенты. По национальному проекту ["Образование"] у нас экспорт образовательных услуг входит в одну из приоритетных задач, мы его расширяем, потому что мы вполне конкурентоспособны на европейском, как минимум, и уже и на азиатском рынках образовательных услуг. Соответственно, мы ожидаем большое количество участников из-за рубежа, будем разворачивать партнерские связи и использовать салон как площадку, чтобы эти контакты укрепить", - рассказал Княгинин.

В работе салона примут участие представители научно-образовательной сферы более 30 российских и зарубежных городов, среди которых Дубай, Лондон, Мадрид, Минск, Хельсинки, Турку и другие. Кроме того, в рамках салона пройдет XII Российско-финский семинар по сотрудничеству в области высшего образования, в котором с финской стороны примут участие представители Национального агентства по образованию и МИД Финляндии, а также 14 ведущих финских университетов.

"Будет мощная стратегическая сессия по профессиям будущего - это компетенции future skills, а также круглый стол, который посвящен реализации нацпроекта ["Цифровая экономика"] по подготовке кадров по цифровой экономике, к нам приезжают специалисты и руководители из министерства экономики, лучшие эксперты будут обсуждать этот серьезный вопрос", - добавил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Во время работы салона также организуют интерактивную зону, где ведущие вузы и колледжи Петербурга представят свои образовательные услуги, а потенциальные работодатели расскажут об актуальных вакансиях и стажировках, дадут советы молодым специалистам по трудоустройству. "Будут лабораторные демонстрационные стенды, "Умный город", "Робот-художник", в ходе профориентационной работы пройдут мастер-классы для абитуриентов, где расскажут, как самостоятельно выбрать профессию, как спланировать свою жизнь на 25 лет, какое место человек займет в экономике будущего, какие будут профессии будущего", - отметил Максимов.

II Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон пройдет с 25 по 27 октября на площадке "Ленэкспо".