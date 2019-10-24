Дети из многодетных семей Камчатского края посетили музеи городов России

ТАСС, 24 октября. Сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители различных олимпиад из Камчатского края совершили путешествия по музеям, театрам и достопримечательностям Москвы, Калуги, Козельска, Тулы и Санкт-Петербурга благодаря федеральному проекту по развитию детско-юношеского туризма "Моя Россия", входящего в национальный проект "Культура". Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

В середине октября правительство Камчатского края анонсировало поездки детей в возрасте от десяти до 17 лет по культурным учреждениям российских городов. В акции приняли участие 60 детей.

"Дети из разных муниципальных районов Камчатского края не только расширили свой кругозор и получили новые знания, но и смогли побывать в тех уголках страны, куда они, возможно, не доехали бы никогда. Это и Куликово поле, Козельская засека, Тульский оружейный музей и многие другие исторические места <...> Благодаря именно таким поездкам дети понимают, насколько разнообразна и интересна страна, в которой они живут", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елены Лассаль.

По информации пресс-службы, последняя группа отдыхающих детей вернулась на Камчатку 23 октября. 40 ребят и четверо сопровождающих посетили Москву, Калугу, Козельск, Тулу и Санкт-Петербург. Ранее с достопримечательностями этих городов ознакомились участники еще одной группы в составе 20 детей и двух сопровождающих.

Федеральная программа "Моя Россия" реализуется с 2014 года. Ее целью является популяризация культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре страны, воспитание патриотизма. С 2016 по 2019 годы в реализации проекта на Камчатке приняли участие 330 человек.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.