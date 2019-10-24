Новый парк откроют в чувашском селе Шихазаны к 75-летию Победы

ЧЕБОКСАРЫ, 24 октября. /ТАСС/. Строители приступили к благоустройству парка в селе Шихазаны Канашского района Чувашии. Он откроется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил в четверг журналистам глава республики Михаил Игнатьев после посещения строительной площадки.

"Активная фаза по обустройству парка уже началась. Работы на объекте выполняет ООО "Транспортник". Предполагается, что в парке рядом с памятником погибшим воинам появится стена с именами участников Великой Отечественной войны, весной будут разбиты цветники", - сказал Игнатьев.

Глава республики призвал руководство района, сельского поселения и подрядчиков ответственно отнестись к созданию парка, своевременно завершить начатые работы, а также сделать вечернюю подсветку мемориала.

Село Шихазаны расположено на левом берегу реки Малый Цивильные в 75 км от Чебоксар. В настоящее время в селе проживают более 3 тыс. жителей.

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.