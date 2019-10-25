Якутия получит почти 6 млрд рублей из федерального бюджета на строительство онкоцентра

ТАСС, 25 октября. Власти Якутии получат 5,9 млрд рублей из федерального бюджета на строительство онкологического центра в Якутске. Проект рассчитан до 2023 года, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения Якутии после сердечно-сосудистых. Ежегодно у жителей Якутии регистрируют более 2 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. По данным на 1 января, на учете в республике состояли почти 12 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. При этом существующий онкодиспансер не способен проводить современную диагностику и высокотехнологичное лечение больных.

"Сегодня с утра Валентина Ивановна [Матвиенко] позвонила мне и поздравила с включением онкоцентра в проект федерального бюджета. Общая сумма на строительство онкоцентра из федерального бюджета составит 5,9 млрд рублей на 2020-2023 годы", - написал Николаев.

В пресс-службе главы республики отметили, что в Якутске уже началось строительство онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Пока оно идет за счет средств регионального бюджета.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" входит в нацпроект "Здравоохранение". Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.