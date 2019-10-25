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Заявки на проведение "Урока НТИ" подали более 1,5 тыс. школ из 79 регионов

Как сообщили в пресс-службе Кружкового движения, цель программы - познакомить школьников с рынками НТИ, рассказать о профессиях будущего и привлечь их к решению актуальных инженерных задач

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заявки на проведение Урока Национальной технологической инициативы (НТИ) ("Урок НТИ"), на котором ребят знакомят с этим движением и рассказывают об актуальных инженерных задачах, подали более 1,5 тыс. школ из 79 регионов России. Самыми активными стали Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Томская область, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Кружкового движения.

Всероссийская акция Кружкового движения "Урок НТИ" проходит второй год подряд. Подготовленные методистами материалы рассчитаны на учащихся 7-11 классов. Цель программы - познакомить школьников с рынками НТИ, рассказать о профессиях будущего и привлечь их к решению актуальных инженерных задач. Школам предлагается шесть вариантов урока, соответствующих направлениям: "Человек", "Среда", "Информация", "Стратегия", "Техника" и "Производство".

"Больше всего школ, присоединившихся к всероссийской акции Кружкового движения НТИ, в Санкт-Петербурге - 266 учебных заведений. В тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (139 школ) и Томская область (107 школ). В этом году урок также проведут в Беларуси и Казахстане <...> В 2019 году больше всего заявок подали учителя информатики, физики и технологии", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Так, на уроке "Человек" школьники узнают, какие задачи уже сейчас решаются с помощью нейротехнологий, геномного редактирования и когнитивных технологий. Тема "Среда" раскрывает, какие технологии могут полностью изменить сельское хозяйство и как можно сохранить биоразнообразие Земли с помощью анализа космических снимков. На уроке "Информация" учащиеся знакомятся с актуальными задачами в области блокчейна, больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта. Урок "Стратегия" рассказывает о технологиях, которые лежат в основе "умного города", "интернета вещей" и персональной энергетики.

Занятие по теме "Техника" знакомит ребят с принципами работы беспилотного транспорта, наземного, воздушного и подводного, а также с аэрокосмическими системами и спутниками Земли. Урок "Производство" посвящен передовым материалам, в том числе композитам, нанотехнологиям и их разработке. Кроме того, на "Уроке НТИ" школьников приглашают принять участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями. Победа в большинстве ее профилей дает преимущества при поступлении в ведущие технические вузы и возможность получить 100 баллов ЕГЭ по физике, математике, биологии, химии, информатике или географии.

"Урок НТИ не только дает представление о современных инженерных задачах, но и показывает, какие возможности есть у молодых специалистов в разных областях. Кроме того, он помогает нам найти учителей, готовых говорить с учениками на одном языке и раздвинуть рамки школьной программы, предлагая не только вневременные задачи по базовым темам, но и актуализируя реальную проблематику технологических отраслей", - сообщил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

Кружковое движение

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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