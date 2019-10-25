Выставка косторезов из девяти стран открылась на фестивале в Магадане

ТАСС, 25 октября. Выставка произведений, вырезанных из костей животных, открылась в пятницу вечером в Магадане в рамках II Международного фестиваля "Косторезное искусство народов мира". Свои работы на ней представили 85 мастеров из девяти стран мира, сообщил ТАСС руководитель управления информационной политики правительства Магаданской области Артем Битков.

Косторезное искусство давно считается одним из брендов Магаданской области. По мнению организаторов фестиваля - Магаданской областной организации Союза художников России, фестиваль поможет не только закрепить за Магаданом статус столицы косторезного промысла России, но и статус мирового центра этого древнего искусства. Проект реализуют в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

"Выставкой стартовал II Международный фестиваль "Косторезное искусство народов мира". Он пройдет с 25 по 30 октября", - сообщил собеседник.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, на выставке представлено более тысячи изделий ручной работы, вырезанных из клыков моржа, ребер и позвонков китов, рогов оленей и снежных баранов. Жители Колымы смогли увидеть цветочные композиции, предметы прикладного назначения, коллекции украшений, портреты выдающихся людей и произведения, посвященные миру Севера от косторезов России, Норвегии, Швеции, Финляндии, США, Китая, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Кроме того, в программе мероприятия мастер-классы ведущих граверов и резчиков России, а также конференция, на которой участники фестиваля смогут обменяться идеями и опытом и обсудить проблемы и перспективы косторезного промысла.

В организации Союза художников России в Магаданской области ТАСС рассказали, что фестиваль в регионе решено проводить один раз в два года. Впервые он состоялся осенью 2017 года. Тогда в нем приняли участие мастера из России, Финляндии, Казахстана, Канады, Республики Корея, Вьетнама.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.