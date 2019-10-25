Васильева: система среднего профобразования в РФ готова к запросам рынка труда

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Система среднего профессионального образования России готова к запросам современного рынка труда, сообщила в пятницу журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ ранее провел исследование, определив наиболее востребованные профессии в России в среднесрочной перспективе, в том числе рабочие - машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, а также дефицитные специальности, среди которых также есть рабочие профессии, в частности, электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств и электромонтера оперативно-выездной бригады.

"Мы видим, насколько актуальны рабочие профессии, и система среднего профессионального образования готова к этим вызовам. Последовательно наращивая финансирование в этой сфере, а я напомню, что только на грантовую поддержку по обеспечению передовым оборудованием колледжей и техникумов за два года средства возросли двукратно, и в 2020 году в рамках национального проекта ["Образование"] эта сумма составит уже свыше 4,3 млрд рублей, мы серьезным образом обновляем программы обучения и подготовки", - сказала она.

По ее словам, к обновлению подключены советы по профессиональным квалификациям, объединения работодателей. "К концу 2021 года перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования будут существенно изменены, появится ряд совершенно новых профессий, например, биотехнолог пищевой промышленности, медицинский администратор, некоторые направления будут укрупнены, формируя широкие квалификации и траектории образовательных программ", - добавила министр.