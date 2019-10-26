Ульяновские власти намерены создать в школах кабинеты по безопасности дорожного движения

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Кабинеты по безопасности дорожного движения планируется создать во всех школах Ульяновской области. Соответствующее предложение губернатор региона Сергей Морозов высказал в субботу на совещании по обсуждению итогов реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Мы хотим закупить учебно-методическое оборудование, учебные пособия и открыть в школах области кабинеты по безопасности дорожного движения. То, как мы сейчас двигаемся, открывая в каждой школе центры общественного здоровья, центры ГТО, таким же образом мы хотим в каждой школе создать такие центры безопасности дорожного движения", - сказал он.

Морозов уточнил, что на следующий год на эти цели планируется выделить несколько миллионов рублей. По его мнению, это позволит решить главную задачу нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по снижению смертности в результате аварий. "Если это будет поддержано федеральным агентством (Росавтодор - прим. ТАСС), то мы могли бы это распространить на всей территории Ульяновской области", - добавил он, обращаясь к заместителю руководителя Федерального дорожного агентства Игорю Костюченко.

Костюченко, в свою очередь, ответил губернатору, что поддерживает эти инициативы. "Что касается ваших предложений по обеспечению безопасности дорожного движения в части профилактических мер, совершенно Вы правы, полностью поддерживаем эту работу <…> И в школах, и в начальных школах это очень правильно, когда мы обращаем внимание на профилактику, на эти меры", - отметил он.

Морозов также отметил, что в регионе уже много лет проводится работа по обучению детей правилам дорожного движения, в том числе создан экспериментальный центр "Детский автогород". "Этот опыт позволяет нам распространять его и дальше. Мы хотим создать учебные центры в каждом муниципальном образовании", - сказал он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.