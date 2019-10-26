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Сеть вертолетных площадок для санавиации появится в Ульяновской области к 2024 году

Всего будут обустроены 24 площадки

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Ульяновская область с 2020 года приступит к созданию вертолетных площадок для санитарной авиации, к 2024 году их число достигнет 24. Об этом в субботу губернатор региона Сергей Морозов сообщил на совещании по обсуждению итогов реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Со следующего года активно начинаем участвовать в санитарной авиации, готовимся к организации вертолетных площадок при больницах и поликлиниках. К 2024 году в Ульяновской области будут обустроены 24 площадки, из них две в городе Ульяновске", - сказал он.

Губернатор добавил, что это позволит оказать качественную медицинскую помощь воздушным транспортом при любом дорожно-транспортном происшествии.

На данный момент вертолетных площадок для санитарной авиации в регионе не оборудовано. В июне министр здравоохранения региона Сергей Панченко сообщил ТАСС, что создание первой такой площадки в Ульяновске планируется завершить в 2020 году по региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медицинской помощи" (входит в нацпроект "Здравоохранение"). На эти цели направят 1 млн рублей из средств регионального бюджета.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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Теги
РоссияУльяновская областьМорозов, Сергей Петрович
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