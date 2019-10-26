Метеостанции для мониторинга погодных условий на трассах установят в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Сеть из пяти метеостанций для получения информации населением о погодных условиях на автомобильных дорогах появится в Ульяновской области к 2024 году. Об этом сообщил в субботу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании по обсуждению итогов реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"До 2024 года на территории Ульяновской области планируется открыть пять таких станций. Если так посчитать, то по одной станции в год <…> В результате любой человек будет получать систему мониторинга погодных условий, состояния покрытий на автодорогах и многую другую полезную информацию", - сказал он.

По мнению Морозова, это позволит водителям быть более внимательным в сложных метеоусловиях и при возможности отказываться от поездок, в результате предполагается снижение числа ДТП из-за непогоды. Это является одной из главных целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Губернатор добавил, что все необходимые данные о метеоусловиях водители и пассажиры смогут получать с помощью мобильного телефона или планшета.

"Мы не просто ремонтируем дороги вместе с вами, а внедряем интеллектуальные транспортные системы. Установка метеостанций станет одним из первых таких очень важных шагов в этом направлении", - пояснил Морозов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.