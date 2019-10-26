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Росавтодор: большинство ульяновских трасс федерального значения соответствуют норме

Уровень нормативного состояния превышает 86%
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин осматривает фотовыставку в правительстве Ульяновской области Наталья Хороших/ТАСС
Описание
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин осматривает фотовыставку в правительстве Ульяновской области
© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Уровень нормативного состояния автомобильных дорог федерального значения в Ульяновской области превышает 86%. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

"В целом нормативное транспортное состояние дорог федерального значения в пределах Ульяновской области уже превышает 86%. Это достаточно высокий и выше среднего по стране показатель", - сказал он.

Костюченко добавил, что при этом необходимо заниматься и развитием сети автомобильных дорог. "Это и строительство обходов, не только приведение в нормативное транспортное состояние действующей сети, но и строительство каких-то новых участков автомобильных дорог федерального значения <…> В первую очередь сегодня стоит задача развития дорог регионального значения, приведение их в нормативное состояние, автомобильных дорог межмуниципального значения", - уточнил он.

Повышение доли автодорог в нормативном состоянии - одна из главных задач нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
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