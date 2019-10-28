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Жители Сахалинской области пройдут онлайн-консультации врачей из Москвы

Бесплатная услуга будет доступна с 1 ноября
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 28 октября. Жители Сахалинской области будут получать при обращении в поликлиники консультации московских врачей по видеосвязи. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба сахалинского правительства.

Проект внедряется в регионе для того, чтобы решить проблему нехватки врачей. В этом году в Сахалинской области вопросам медицины уделяется особое внимание. На переоснащение островных медучреждений выделено 2,7 млрд рублей. Закуплено 225 единиц техники. Кроме того, в 2019-м выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. В ближайшие пять лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения. Проекты осуществляются на средства федерального и регионального бюджетов.

"По поручению губернатора Валерия Лимаренко новая медицинская услуга заработает во всех поликлиниках региона. Островитяне смогут воспользоваться ею с 1 ноября этого года. Пациентам станут доступны бесплатные онлайн-консультации более 20 высококвалифицированных специалистов из Москвы", - говорится в сообщении. В нем также приводится комментарий главного врача Первого клинического медицинского центра - участника проекта Александр Лисина: "Мы и раньше консультировали пациентов из других городов, но в таком масштабе это будет происходить впервые".

Получить возможность пройти онлайн-консультацию жители Сахалинской области смогут после назначения терапевта в 36 поликлиниках области. Первые сеансы связи в тестовом режиме прошли в четвертой поликлинике Южно-Сахалинска. Как отмечают в пресс-службе, теперь эта услуга доступна всем жителям региона - от Охинского района до Курил. При этом приглашенные врачи имеют доступ к результатам анализов и историям болезней сахалинцев, но личные данные пациентов защищены.

"Для нас очень важно решить кадровую проблему здравоохранения. В этом году мы привлекли на работу в область более 200 врачей. Еще примерно столько же нам не хватает. Возможности телемедицины помогут нам уже до конца этого года существенно сократить потребность в узких специалистах", - приводятся в сообщении слова губернатора области Валерия Лимаренко.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСахалинская область
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