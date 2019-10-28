Экспедиция "Северный полюс - 2020" продолжит традиции полярных исследований

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Экспедиция "Северный полюс - 2020" по изучению изменений климата должна продолжить традиции исследования высоких широт Арктики. Собранные данные в том числе помогут понять, как реагировать на происходящие климатические изменения, сообщил в понедельник директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев на церемонии, посвященной завершению экспедиции Росгидромета "Трансарктика".

"Трансарктика - 2019" - это масштабный проект Росгидромета, организованный по поручению правительства России, ее основной целью было возобновление исследовательских традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике. Экспедиция проходила в четыре этапа, четыре судна Росгидромета один за другим выполняли научные работы в арктических морях на протяжении более пяти месяцев. Экспедиция стартовала 20 марта из Мурманска, четвертый этап завершился 23 октября. Она осуществлялась на средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука".

"В 2020 году мы планируем экспедицию "Северный полюс - 2020", которая продолжит традиции, которые заложил сначала Советский Союз, потом Российская Федерация по исследованию высоких широт Арктики. Для нас очень важно, что будет происходить в Арктике, и как мы должны адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в климате, как планета должна адаптироваться к тем изменениям, которые мы прогнозируем. И мы должны более качественно и на высоком научном уровне готовить прогноз наших последующих операций в Арктике", - сказал Хрущев.

По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александра Макарова, в последнее время климатические изменения наблюдаются повсеместно, и в Арктике они происходят в 2-4 раза быстрее, чем в остальных регионах. Максимальная скорость изменений наблюдается в районе Таймыра. Это приводит к росту количества опасных гидрометеорологических явлений в российской Арктике, они проявляются и на суше, меняются ледовые условия в акватории Северного Ледовитого океана: с одной стороны, количество льда немного уменьшается, с другой стороны, наблюдается рост количества опасных ледовых явлений, увеличивается количество айсбергов.

Программа исследования мирового океана и рост числа морских экспедиций являются частью национального проекта "Наука". Он предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.