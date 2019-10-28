Построенный по областной программе ФАП открыли для жителей Сошников в Ивановской области

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Первый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках региональной программы, открыли в деревне Сошники Вичугского района в Ивановской области, сообщает в понедельник пресс-служба Ивановской областной думы.

"В Ивановской области реализуется инициированный депутатами областной думы региональный проект по строительству в деревнях фельдшерско-акушерских пунктов. Первый ФАП открылся в деревне Сошники Вичугского района", - говорится в сообщении.

В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое оборудование для оказания доврачебной медицинской помощи. Кроме того, в ФАП будут организованы регулярные выезды бригады врачей и специалистов из центральной районной больницы. Благодаря этому жителей села смогут проконсультировать врачи узких специальностей - хирург, окулист и невролог.

"Можно на месте пройти электрокардиографию, ультразвуковое и лабораторные исследования. В ноябре районной больницей будет закуплен мобильный флюорографический комплекс, а также организованы дистанционные консультации посредством телемедицины", - цитирует пресс-служба слова зампреда регионального парламента Анатолия Бурова.

Проект по строительству и замене фельдшерско-акушерских пунктов в селах был инициирован депутатами областной думы в марте 2019 года. На его реализацию в региональном бюджете было выделено 36 млн рублей, на эти средства планировалось установить восемь ФАПов и одну врачебную амбулаторию. Однако благодаря экономии средств по результатам торгов до конца текущего года будет построено 11 медицинских объектов.