РЭЦ до конца года определится с продвижением "единого бренда"

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. "Российский экспортный центр" (РЭЦ) до конца 2019 года разработает концепцию продвижения "единого бренда" экспортной продукции. Об этом рассказал управляющий директор по внешним связям и коммуникациям "Российского экспортного центра" (РЭЦ) Максим Филимонов на совещании по подведению итогов деятельности Центров поддержки экспорта за третий квартал 2019 года, которое в понедельник прошло в Железноводске.

"Визуальная составляющая - довольно сложная тема. Сейчас мы имеем ряд брендов, который нанизан один на другой. До конца года мы решим, как лучше продвигать единый бренд", - сказал Филимонов.

Он также отметил, что для успешного позиционирования в СМИ важно рассказывать истории успеха, связанные с компаниями-экспортерами.

"Рассказать, чего добились, про само предприятие <…> При этом информационные поводы должны быть интересные, а истории должны быть не местечковые", - сказал Филимонов.

В свою очередь шеф-редактор новостей портала "Национальные проекты. Будущее России", оператором которого выступает ТАСС, Юния Полякова отметила, что для эффективного продвижения экспортного национального проекта в регионах важно ссылаться на истории отдельных экспортеров и их проекты.

"Чтобы новость привлекала внимание, нужно использовать визуализацию: картинки, видео, инфографику. При этом новость не должна быть пустой. Привлечь аудиторию и доступным языком объяснить экспортный проект довольно тяжело. Но важно, чтобы каждая история имела своего героя, важно писать истории про людей, даже про трудности, с которыми они сталкиваются", - сказала Полякова.

Она добавила, что при освещении национального проекта стоит работать с социальными сетями и создавать сильные образы в текстах. "В каждом тексте используются три триггера: человек, место и история", - отметила она.

О портале

Портал "Национальные проекты. Будущее России" работает с 6 апреля 2019 года, он был создан для объективного освещения реализации национальных проектов во всех регионах России в мультимедийном формате. По итогам первого полугодия работы портал собрал 7,72 млн просмотров, и свыше 4 тыс. ссылок, из которых почти 2,5 тыс. приходится на региональные СМИ.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.