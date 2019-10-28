Центр по выявлению талантов у детей заработает в Чувашии в конце года

ЧЕБОКСАРЫ, 28 октября. /ТАСС/. Центр для одаренных детей заработает в Чувашии в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Образование", сообщил журналистам в понедельник глава республики Михаил Игнатьев.

"Ядром" центра станет направление "Наука", которое будет включать в себя образовательные программы по математике, физике, химии, биологии, информатике, проектной деятельности. Открытие запланировано на декабрь 2019 года", - сказал Игнатьев.

В образовательном центре также будут проводить занятия по направлениям "Спорт" и "Искусство". Планируется, что численность участников каждой смены составит до 150 человек. В первый год работы центра количество участников профильных смен составит более 500 человек.

"С одаренными детьми непросто работать. Необходимо набрать команду педагогов, которые не будут отставать от детей", - добавил глава республики.

По данным пресс-службы правительства Чувашии, в 2019 году в республике завершаются работы по созданию детского технопарка "Кванториум" в Новочебоксарске, Центра цифрового образования "IT-куб" в Канаше, Республиканского модельного центра дополнительного образования детей и Республиканского центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в размере 332,9 млн рублей.

В 2020-2022 годах в Чувашии построят еще три мобильных детских технопарка, а также два Центра цифрового образования "IT-куб".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.