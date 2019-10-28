Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Вологодской области заявили о риске неисполнения нацпроекта "Жилье" в 2019 году

По словам начальника регионального департамента финансов, неисполнения показателей на 2019 может негативно повлиять на выделение федерального софинансирования

ТАСС, 28 октября. Власти Вологодской области заявили о том, что есть риск неисполнения показателей на 2019 год по национальному проекту "Жилье и городская среда", что может повлиять негативно на выделение федерального софинансирования. Об этом в понедельник сообщила заместитель губернатора Вологодской области, начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова.

"Национальный проект "Жилье и городская среда", по данному проекту не в полном объеме заключены контракты по мероприятию: "Обеспечение устойчивого сокращения пригодного для жилья жилищного фонда", то есть - это аварийный жилой фонд. В бюджете предусмотрено 538,5 млн рублей, на 1 октября заключены контракты на 36% - 128 квартир из 378 квартир. По оценке департамента строительства, процент контрактования до конца года составит не более 70%. Требования Фонда реформирования ЖКХ - обеспечить заключение контрактов на 90%, поэтому, если мы не заключим контракты на 90% - средства, которые перейдут на следующий год, новые средства нам не откроют до тех пор, пока мы не исполним показатели 2019 года", - сказала она.

Артамонова добавила, что в 2019 году на реализацию мероприятий национальных проектов в областном бюджете предусмотрено средств в размере 12,5 млрд рублей. За 9 месяцев 2019 года финансирование 7 млрд рублей или 56% от плановых показателей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Роскосмос поможет властям Кузбасса в создании цифровой модели территорий региона
Стороны также договорились о взаимодействии по подготовке высококвалифицированных кадров, реализации на территории региона продукции гражданского назначения предприятий Роскосмоса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС