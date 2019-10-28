Власти Вологодской области заявили о риске неисполнения нацпроекта "Жилье" в 2019 году

ТАСС, 28 октября. Власти Вологодской области заявили о том, что есть риск неисполнения показателей на 2019 год по национальному проекту "Жилье и городская среда", что может повлиять негативно на выделение федерального софинансирования. Об этом в понедельник сообщила заместитель губернатора Вологодской области, начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова.

"Национальный проект "Жилье и городская среда", по данному проекту не в полном объеме заключены контракты по мероприятию: "Обеспечение устойчивого сокращения пригодного для жилья жилищного фонда", то есть - это аварийный жилой фонд. В бюджете предусмотрено 538,5 млн рублей, на 1 октября заключены контракты на 36% - 128 квартир из 378 квартир. По оценке департамента строительства, процент контрактования до конца года составит не более 70%. Требования Фонда реформирования ЖКХ - обеспечить заключение контрактов на 90%, поэтому, если мы не заключим контракты на 90% - средства, которые перейдут на следующий год, новые средства нам не откроют до тех пор, пока мы не исполним показатели 2019 года", - сказала она.

Артамонова добавила, что в 2019 году на реализацию мероприятий национальных проектов в областном бюджете предусмотрено средств в размере 12,5 млрд рублей. За 9 месяцев 2019 года финансирование 7 млрд рублей или 56% от плановых показателей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.