Пермский край потратит на установку и замену ветхих ФАП более 300 млн рублей

ПЕРМЬ, 30 октября. /ТАСС/. Пермский край потратит более 300 млн рублей, из них 88,8 млн рублей по национальному проекту "Здравоохранение", на установку и замену ветхих фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и сельских врачебных амбулаторий (СВА) в 2019 году. Об этом в среду на своей странице в Instagram сообщил глава региона Максим Решетников.

"До конца года Минздрав должен установить 41 фельдшерско-акушерский пункт в дополнение к уже готовым 37 [пять из которых работают]. 24 ФАП появятся в тех деревнях и селах, где раньше не было объектов здравоохранения, остальные - на замену ветхим. Выделяем в этом году более 300 млн рублей, из них 88,8 млн - по нацпроекту "Здравоохранение", - написал он.

Решетников отметил, что план по сельским врачебным амбулаториям выполнен, 12 СВА уже установлены и семь из них работают. Следующий этап после установки - подключение инженерных систем и лицензирование, после чего все медучреждения начнут работу, в планах открыть их в первом квартале 2020 года. Всего в Пермском крае работают более 700 ФАП и СВА, до 2022 года власти региона планируют заменить более ста ветхих сооружений.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.