Компании Ленобласти подали в Минпромторг заявки на льготные займы на 20 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Тринадцать предприятий Ленинградской области подали заявки в Минпромторг РФ на общую сумму 20 млрд рублей на льготное финансирование в рамках повышения конкурентоспособности своей продукции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, министерство одобрило все представленные заявки.

"Минпромторг РФ поддержит 13 предприятий Ленинградской области, реализующих программы повышения конкурентоспособности. Общая сумма заявок на финансирование проектов этих компаний составила более 20 млрд рублей. Между Минпромторгом РФ и предприятиями области будут заключены соответствующие соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности", - сказано в сообщении.

Реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности позволит производителям сократить процентную ставку коммерческих банков по экспортным кредитам от 3 до 4,5% базовой ставки. Средства из федерального бюджета будут напрямую предоставляться коммерческим банкам для возмещения возникшей разницы по процентным ставкам. При этом предприятие, получившее льготный займ, принимает на себя обязательство ежегодного увеличения объемов экспортной выручки на весь срок реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - до 2024 года.

Среди компаний, подавших заявку от региона, представители химической промышленности - ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Интерфом", АО "Пикалевская сода", лесопромышленного комплекса - ООО "Лесплитинвест", ООО "Артекс", ОАО "Сясьский ЦБК", металлургии - ООО "Завод высотных конструкций", энергетического машиностроения - ООО "Титан технолоджи пайплайн", автопромышленного комплекса - ООО "Форесия интериор Луга". Также в программу вошли производители стеклотары ООО "Русджам Стеклотара Холдинг", производители сантехники ООО "Рока Рус", предприятие АО "Сосновоборэлектромонаж", производители светодиодных светильников ООО "НПО Норд инвест".

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.