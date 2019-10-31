На Кубани в 20 раз перевыполнили план по экспорту медицинских услуг по нацпроекту

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Медики в Краснодарском крае в 2019 году по нацпроекту "Здравоохранение" в 20 раз перевыполнили план по оказанию услуг иностранным пациентам, оказав помощь 4600 гражданам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В рамках регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" медицинские услуги в крае получили уже 4800 иностранных граждан при плане 240. В настоящее время вносятся изменения в плановые показатели на 2019-2024 годы, учитывая показатели 2019 года", - сказали в пресс-службе.

По данным Минздрава Кубани, также перевыполнены показатели по количеству оборудованных в регионе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Их появилось шесть вместо пяти запланированных. Это произошло за счет экономии средств. Установка ФАП способствует развитию первичного звена медицины на Кубани и раннему выявлению заболеваний. Также в пресс-службе сообщили, что в первый год реализации нацпроекта на Кубани появились 268 офисов врачей общей практики, к 2024 году их станет 300.

В краевом Минздраве уточнили, что за счет региональных компонентов нацпроекта за прошедшие девять месяцев на Кубани самый низкий в стране показатель детской смертности: 3,5 на одну тысячу родившихся при том, что по России он составляет 4,7 на одну тысячу родившихся. Улучшение этого показателя в Краснодарском крае связывают с обновлением медицинского оборудования в больницах: в этом году для детских медучреждений приобретено оборудования на сумму 479,5 млн рублей.

Также в регионе планируют расширить действующую детскую краевую больницу.

"Начались подготовительные работы по строительству лечебно-диагностического корпуса на 460 мест детской краевой больницы. Деньги направлены на водоотведение, водоснабжение, расчистку территории. До конца 2021 года учреждение будет построено", - уточнили в пресс-службе.

Финансирование вырастет

Для борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе открыли 11 центров амбулаторной онкопомощи вместо запланированных пяти. За восемь месяцев их работы лечение получили порядка 1,8 тыс. человек, а консультации смогли пройти почти восемь тысяч пациентов.

Также на Кубани ведется работа по повышению квалификации врачей, чтобы не допустить дефицита кадров на фоне активного развития медицинской системы. В 2019 году переподготовку прошли уже более 2,5 тыс. специалистов, до конца года этот показатель достигнет более 4,8 тыс. человек. В 2020 году на Кубани на базе медицинского колледжа планируется создать аккредитационный центр для аккредитации медицинских сестер, фельдшеров, фармацевтов.

Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани в 2019 году составило 3,9 млрд рублей. "По предварительным данным, в 2020 году ожидается увеличение финансирования более чем в 1,5 раза", - сказали в пресс-службе.

Так, по данным краевого Минздрава, в 2020 году планируется приобрести и установить 20 модульных ФАП. Всего к 2024 году планируется создать 15 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и заменить 78 существующих, приобрести 11 передвижных медицинских комплексов, среди которых 6 флюорографических кабинетов для муниципальных образований, создать на базе центров медицинской профилактики 13 центров общественного здоровья. Это позволит выявлять различные заболевания на ранних стадиях и оперативно оказывать первичную медицинскую помощь людям, живущим в отдаленных от краевого центра районах.

Ранее сообщалось, что около 7 млрд рублей будет направлено на Кубани на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году. Самая существенная прибавка будет направлена на развитие детского здравоохранения, сумма финансирования программы в 2020 году увеличится в два раза - до 2 миллиардов рублей. Один миллиард рублей будет направлен на создание единого цифрового контура в здравоохранении, благодаря этому медицинские учреждения станут более автоматизированными, пациенты смогут дистанционно получить больший спектр услуг, вплоть до электронных рецептов.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.