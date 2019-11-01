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Геномный центр РФ по биомедицине будет разрабатывать лекарства от аутоиммунных патологий

Основной идеей создания центра стала потребность в развитии генетических технологий

ТАСС, 1 ноября. Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, который стал одним из трех центров геномных исследований, создаваемых в рамках нацпроекта "Наука", будет разрабатывать новые технологии и препараты для персонализированной противоопухолевой терапии, а также инновационные способы лечения ряда аутоиммунных патологий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Ранее правительство РФ утвердило состав и финансирование геномных центров мирового уровня. Каждому из трех центров в 2019-2024 гг. правительство планирует выделить около 3,7 млрд рублей.

"Запланировано создание новых прорывных технологий и препаратов для персонализированной противоопухолевой терапии, инновационных способов лечения ряда аутоиммунных патологий, новых генноинженерных белков - редакторов генома с улучшенной точностью и специфичностью. Важным результатом деятельности Центра станет получение новых животных и клеточных моделей заболеваний человека и их применение для тестирования новых способов диагностики и лечения заболеваний", - отметил руководитель одного из трех центров-победителей конкуса - Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Дмитрий Курпаш.

По его словам, основной идеей создания центра стало развитие генетических технологий, адаптация этих технологий для получения новых знаний о нормальных и патологических процессах в организме и применение этих знаний для решения проблем здоровья человека.

"Мы надеемся, что наряду с конкретными фундаментальными и прикладными проектами Центр будет уделять большое внимание междисциплинарным биомедицинским исследованиям. Центр станет координатором и ключевым экспертным лидером в изучении генома, окажет безусловное влияние на развитие генетических технологий в России", - отметил Курпаш.

Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины создается на базе четырех организаций: Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (РАН), Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, Института биологии гена РАН и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.

Обеспечение биологической безопасности

Руководитель Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости Иван Дятлов отметил, что целью создания Центра является решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для совершенствования мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций биологического характера.

"Для биологической безопасности принципиальное значение имеет создание отечественной базы данных о патогенах, циркулирующих в России и зарубежных странах для быстрого и точного определения происхождения штамма, возможного источника заражения. Решение этой задачи связано с разработкой "Национального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов", - добавил Дятлов.

По его словам, каталог планируется создать на основе всестороннего исследования генетических и физиологических признаков патогенов. К этой работе будут привлечены все государственные коллекции патогенов страны. Дятлов добавил, что для повышения эффективности профилактики особо опасных бактериальных и вирусных вакцин будут созданы платформы для ускоренной разработки и внедрения в производство вакцин нового поколения.

Кроме того, на базе Центра планируется развивать диагностическое направление, которое связано с созданием генетических систем для раннего выявления патогенов, в том числе, для работы в полевых условиях. Также планируется провести ряд исследований для решения проблемы лекарственной устойчивости возбудителей внутрибольничных инфекций.

Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости создается на базе трех организаций Роспотребнадзора: Научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии, Научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Работа Центра будет направлена на достижение ключевых результатов, предусмотренных Федеральной научно-технической программой развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Создание биоинформационных и генетических баз данных

Первый заместитель директора по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Роман Санду отметил, что в задачи Курчатовского геномного центра входит создание новых генетических линий пшеницы, ячменя и картофеля с заданными свойствами, разработка генетических технологий создания новых штаммов-продуцентов для промышленной биотехнологии.

"[У нас] в планах - создание множества технологий и методов, которые станут платформой современной биотехнологии и разработок для сельского хозяйства. Большое внимание будет уделено созданию отечественных биоинформационных и генетических баз данных. Также будет исследоваться структурно-функциональная организация геномов сельскохозяйственных растений и микроорганизмов, работы по реконструкции генных сетей", - рассказал Санду.

По его словам, для выполнения этих задач в Курчатовском институте уже есть необходимое оборудование. В частности, в комплексе НБИКС-природоподобных технологий идут исследования белков, структуры клеток, генетических особенностей проукариот и эукариот, работает мощный парк секвенаторов, компьютерный DATA-центр для обработки огромных объемов метаданных.

"Также институт располагает единственной в России коллекцией штаммов хозяйственно значимых микроорганизмов, насчитывающей свыше 25 тыс. образцов. Структурные исследования будут важным звеном в разработке новых генетических редакторов, в том числе благодаря уникальным возможностям Курчатовского синхротронно-нейтронного комплекса. В результате будет сформирован один из самых мощных в мире генетических центров", - отметил представитель Курчатовского института.

Курчатовский геномный центр создается на базе восьми организаций. Помимо Курчатовского института, это Институт цитологии и генетики СО РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, Никитский ботанический сад, Институт молекулярной генетики РАН, Московский физико-технического институт, Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (НИЦ "Курчатовский институт"), Институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов (НИЦ "Курчатовский институт").

Нацпроект "Наука"

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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