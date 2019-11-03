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Колымчане в "Ночь искусств" посмотрят концерт из Москвы в открывшемся виртуальном зале

На создание зала магаданская филармония получила 5,6 млн рублей

ТАСС, 3 ноября. Открытие первого в Магаданской области виртуального концертного зала состоялось в воскресенье вечером в столице Колымы в рамках национального проекта "Культура". В этот же день жители региона посмотрят там трансляцию концерта из Москвы, приуроченного к Всероссийской акции "Ночь искусств", сообщил ТАСС представитель областного правительства.

В марте этого года Министерство культуры РФ проводило конкурсный отбор. По итогам магаданская филармония выиграла 5,6 млн рублей на создание виртуальной концертной площадки в Магадане на базе малого зала муниципального центра культуры.

"Зал открылся в 17:00 по местному времени (09:00 мск - прим. ТАСС). Его работу было решено начать с трансляции концерта пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева, приуроченного к "Ночи искусств". Думаем, что благодаря залу многие колымчане, которые ранее были далеки от классики в музыке, станут к ней ближе и начнут чаще посещать подобные концерты", - сообщил собеседник агентства.

Помимо выступления Мацуева, в этот же день колымчане смогут насладиться игрой других выдающихся российских мастеров классической музыки.

В правительстве рассказали, что работу виртуального зала курирует Московская государственная академическая филармония. Она же и предоставляет области доступ к трансляциям и архивам ведущих коллективов и исполнителей в лучших залах страны. В зале установлена современная акустическая система и большой высокоточный экран, которые создают у зрителя полную иллюзию присутствия на концертах и спектаклях. Сейчас в регионе рассматривают возможность использования зала не только для трансляций, но и для других целей.

Виртуальный концертный зал - масштабный проект Министерства культуры РФ, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура". Он предполагает создание равных возможностей для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства. В рамках проекта планируется оснастить существующие в городах России залы современным техническим оборудованием, чтобы транслировать в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи. В рамках федерального проекта в городах России до 2024 года будет создано 500 виртуальных концертных залов.

Всероссийская акция "Ночь искусств" проходит 3 ноября и объединяет музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы по всей стране. Всего в рамках акции состоится более 3,5 тыс. мероприятий - выставок, спектаклей, мастер-классов и других.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичДальний Восток
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