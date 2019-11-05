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Ремонт 15 улиц по нацпроекту завершился во Владивостоке

Всего в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Владивостокской агломерации отремонтировали 81 км дорог

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Дорожники отремонтировали 15 улиц Владивостока по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба администрации края.

"Всего благодаря нацпроекту во Владивостоке отремонтировали 15 улиц. В настоящее время на улице Олега Кошевого продолжается строительство надземного пешеходного перехода. Подрядчик смонтировал пролетную балку, впереди монтаж первых в крае лифтов для маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Владивостокской агломерации отремонтировали 81 км дорог на общую сумму 1,8 млрд рублей. В настоящее время ремонт автомагистралей по нацпроекту продолжается в Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах.

В пресс-службе администрации края ТАСС пояснили, что ремонт автомобильных дорог в городе также ведется по региональной программе "Развитие транспортного комплекса Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей. При этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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Теги
РоссияДальний Восток
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