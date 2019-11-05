Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медучреждения Удмуртии к 2024 году подключат к единой цифровой сети

Благодаря системе, пациент сможет, например, получить справку от нарколога при оформлении водительских прав в любом районе региона, а не по прописке

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Единый цифровой контур для пациентов, медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи, создадут в Удмуртии к 2024 году, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

"Единый цифровой контур - это возможность получать доступ к медицинским данным вне зависимости от того, к какой поликлинике вы прикреплены. Представьте себе специализированную социальную сеть, где у человека есть своя "страница", заполнять ее может медик - подгружать записи МРТ, результаты анализов, данные об аллергиях и лечении, заключения, а также информацию о записях к врачу. Доступ к странице открыт для пациента и специалистов, но уровень изменений у каждого свой", - написал Бречалов.

По его словам, такие услуги в республике будут внедрять в ближайшие четыре года. Благодаря системе, пациент сможет, например, получить справку от нарколога при оформлении водительских прав в любом районе, а не по прописке. "Не придется обращаться к специалисту "по прописке", такую сможет выдать специалист, ориентируясь на ваши данные в личном кабинете", - добавил глава республики.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. С 2019 по 2021 годы начнут оснащать специальным оборудованием медицинские учреждения, в 2021 году власти намерены подключить к защищенной сети передачи данных 80% медучреждений региона, а к 2022 году все медорганизации смогут обеспечивать взаимодействие внутри сети для получения заключений об инвалидности, оформления больничных листов, прохождения специальных медицинских процедур, анализов и оформления страховых случаев.

К 2023 году работники больниц смогут выписывать электронные рецепты в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями, а также лекарственные препараты индивидуального изготовления. Пациент также будет иметь доступ из любого региона к истории лечения, а врачи смогут проходить дистанционные обучения и избавятся от бумажной волокиты. Полностью проект будет запущен к 2024 году.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
Реклама на ТАСС
В России запустили портал для родителей с советами по воспитанию детей
На сайте опубликовано более 200 экспертных материалов на различные темы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС