Медучреждения Удмуртии к 2024 году подключат к единой цифровой сети

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Единый цифровой контур для пациентов, медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи, создадут в Удмуртии к 2024 году, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

"Единый цифровой контур - это возможность получать доступ к медицинским данным вне зависимости от того, к какой поликлинике вы прикреплены. Представьте себе специализированную социальную сеть, где у человека есть своя "страница", заполнять ее может медик - подгружать записи МРТ, результаты анализов, данные об аллергиях и лечении, заключения, а также информацию о записях к врачу. Доступ к странице открыт для пациента и специалистов, но уровень изменений у каждого свой", - написал Бречалов.

По его словам, такие услуги в республике будут внедрять в ближайшие четыре года. Благодаря системе, пациент сможет, например, получить справку от нарколога при оформлении водительских прав в любом районе, а не по прописке. "Не придется обращаться к специалисту "по прописке", такую сможет выдать специалист, ориентируясь на ваши данные в личном кабинете", - добавил глава республики.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. С 2019 по 2021 годы начнут оснащать специальным оборудованием медицинские учреждения, в 2021 году власти намерены подключить к защищенной сети передачи данных 80% медучреждений региона, а к 2022 году все медорганизации смогут обеспечивать взаимодействие внутри сети для получения заключений об инвалидности, оформления больничных листов, прохождения специальных медицинских процедур, анализов и оформления страховых случаев.

К 2023 году работники больниц смогут выписывать электронные рецепты в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями, а также лекарственные препараты индивидуального изготовления. Пациент также будет иметь доступ из любого региона к истории лечения, а врачи смогут проходить дистанционные обучения и избавятся от бумажной волокиты. Полностью проект будет запущен к 2024 году.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.