Мастер-классы для музыкантов и дирижеров организованы в Чите по нацпроекту

ЧИТА, 6 ноября. Мастер-классы для музыкантов-народников и дирижеров организованы в Чите в рамках нацпроекта "Культура". Занятия проводят заслуженные артисты России, профессора Дальневосточного института искусств, сообщила в среду ТАСС директор Забайкальского краевого училища искусств Татьяна Буданова.

"Сама специфика подготовки в нашем училище предполагает непрерывное профессиональное становление, подпитку от более именитых специалистов. Мы этим системно занимаемся. В 2015 году я выиграла грант Минкультуры РФ, который позволил запустить первую творческую школу, пригласив на нее уважаемых профессоров из Дальневосточного института искусств. Сейчас это уже не грант , а часть проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", - сказала Буданова. - "Благодаря нацпроекту, все это для нас совершенно бесплатно. А ведь профессорские часы, перелеты стоят недешево".

Повысить свое мастерство смогут 64 забайкальских музыканта-народника - домристы, балалаечники, баянисты-аккордеонисты и дирижеры оркестров. По словам профессора Дальневосточного института искусств Сергея Арбуза, такие курсы необходимы для творческих людей и должны проводиться периодически.

"Люди, с интересом относящиеся к своей профессии, понимают, что мы делаем. Вижу, год от года появляются новые лица, которые неравнодушны к нашему общему делу", - сказал он.

Министр культуры Забайкалья Татьяна Цымпилова, в свою очередь, сообщила что в 2019 году в рамках проекта "Творческие люди" свою квалификацию уже повысили 46 музейных работников края. Они прошли обучение дистанционно на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры. В 2020 году переподготовку пройдут 204 работника культуры.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.