Геймеры в библиотеках и реформа ДК. Эксперты рассказали о новинках нацпроекта "Культура"

Гостями студии стали директор государственного российского дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Они обсудили беспрецедентную поддержку народного творчества, ренессанс библиотек, реформу домов культуры и многие другие проблемы, которые предполагается решить в рамках национального проекта "Культура".

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, провел "культурный марафон" в прямом эфире собственной студии информационного агентства. В течение минувшего дня эксперты отвечали на актуальные вопросы, включая те, которые прислали читатели в соцсетях нашего портала.

Осязаемые результаты

В центре обсуждения оказались, в первую очередь, вопросы сохранения нематериальной культуры и творческих традиций, которые зачастую сложно измерить в количественных показателях. Говоря о результатах первых девяти месяцев реализации национального проекта, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова отметила несколько важных пунктов федеральной программы "Творческие люди", которые все же "можно пощупать, посчитать, потрогать, осознать".

"Например, это количество волонтеров, которые трепетно и с большой любовью работают на наших памятниках культуры и искусства, и в этом году мы даже сами не ожидали, результат превзошел наши ожидания: мы планировали, ставили перед собой планку 10 тыс. таких волонтеров, а сегодня их уже больше 20 [тыс.] в сфере культуры. Это люди, которые неравнодушны, которые патриотичны", - отметила Ярилова.

Она подчеркнула, что волонтерское движение в сфере культуры привлекает и молодежь, и добровольцев старшего поколения. Вторым значительным показателем успешности программы, по мнению замминистра, стало количество творческих работников, прошедших курсы повышения квалификации в рамках национального проекта. "В этом году 14 тыс. - наш показатель, и до конца года мы, безусловно, с ним справимся", - заверила Ярилова.

Она отметила, что министерство также ориентируется на количество довольных услугами в сфере культуры граждан, которое планомерно увеличивается со стартом национального проекта. "Хочу сказать, что, по данным мониторинга, удовлетворенность граждан услугами [в сфере] культуры все-таки по чуть-чуть, но растет. Сегодня из всех опрошенных этот процент составляет 50, и это очень неплохая цифра. Но нам есть, к чему стремиться", - сказала Ярилова. Мониторинг проводится по итогам каждого квартала.

"Если мы видим, что растет количество посещений в наших учреждениях культуры, значит, туда стало ходить интереснее, там интересный культурный продукт, значит, наша деятельность, наши затраты приводят к определенному результату", - добавила замминистра культуры РФ.

Новые дома культуры

Другой важной темой стало переосмысление роли домов культуры, на восстановление которых, особенно в сельской местности, выделяются значительные средства федерального проекта "Культурная среда". Директор Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова подчеркнула важность обновления не только материально-технической базы, но и смыслового наполнения этих учреждений, которые остаются центрами культурной жизни во многих малых городах и населенных пунктах.

Чтобы стимулировать эти изменения, планируется провести конкурс лучших домов культуры, реализация которого поручена дому народного творчества имени Поленова. По словам Пуртовой, новые концепции ДК представят на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года.

"Это будет пять моделей ДК, ориентированные на разные условия существования. Они различаются и по масштабу: количество мест в зрительном зале, количеству охвата населения, которое туда приходит, и по направленности работы", - рассказала Пуртова.

Она добавила, что среди концепций можно выделить творческую работу с коллективами старшего поколения и детскими ансамблями, а также возрождение ремесел. На основе этих моделей подготовлен проект "Новый дом культуры" и конкурс, которые также будут презентованы в рамках форума в Петербурге.

"Маленький принц" и геймификация

Российские библиотеки переживают Ренессанс. В этом уверен глава РГБ Вадим Дуда. Он отметил "фантастическую поддержку и вовлеченность регионов", а также самих работников библиотек, которые наблюдал с начала реализации национального проекта. Среди успехов этого периода он отметил оборудование модельных библиотек, приток в них молодежи как в качестве читателей, так и в качестве сотрудников, а также амбициозные проекты Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Уже к концу года планируется запустить новые сервисы и мобильное приложение. "К концу года под брендом НЭБ (оператором которой является Российская Государственная Библиотека) появится мобильное приложение, где около 400 книг будут доступны совершенно бесплатно - те, которые были отобраны экспертным советом Минкультуры. Мы постараемся сделать это мобильное приложение удобным и понятным молодой аудитории", - сказал Дуда.

Он добавил, что в первое время приложение будет доступно для устройств на базе Android, а для iOS станет доступно на два месяца позднее.

Среди книг, которые были отобраны экспертами, глава РГБ назвал произведения Кира Булычева, "Триумфальную арку" Эриха Марии Ремарка и "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Дуда подчеркнул, что в список войдет много отечественной и зарубежной классики. Примечательно, что приложение будет содержать элементы игры - "геймификацию". По мнению главы РГБ, это будет мотивировать пользователей активнее знакомиться с программой.

"Мы привыкли к тому, что спортивные приложения пытаются подвигнуть нас на какие-то подвиги - ты делишься своими достижениями, есть какие-то цели, и подобный механизм будет в этом мобильном приложении. Оно будет интересно, я думаю, нашим молодым читателям", - считает Дуда.

О ставке на молодую аудиторию говорили все гости прямого эфира портала "Будущее России. Национальные проекты". По их мнению, именно благодаря привлечению и воспитанию новой публики, удастся достичь главной цели нацпроекта - увеличения посещаемости учреждений культуры на 15%.