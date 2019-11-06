Федеральный бюджет по нацпроекту "Экология" за девять месяцев исполнен на 22,1%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Исполнение бюджетных расходов на национальный проект "Экология" в январе-сентябре составило 22,1%, по разным направлениям от 6 до 79%, самый низкий уровень сложился у федерального проекта "Оздоровление Волги". Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета.

"В рамках национального проекта "Экология" уровень исполнения расходов по федеральным проектам составил от 6,4% до 79,3% показателя сводной росписи с изменениями. При этом низкий уровень исполнения за счет средств федерального бюджета сложился по федеральным проектам "Оздоровление Волги" - 6,4%, "Чистая вода" - 8,5%, "Чистый воздух" - 11,1%, "Сохранение озера Байкал" - 19,3%, "Чистая страна" - 36,8%", - говорится в документе.

Уточняется, что по проекту "Оздоровление Волги" Минстрой заключил детальные соглашения с рядом регионов в III и IV кварталах. Таким образом, по состоянию на 1 октября субсидии почти на 13 млрд рублей, предоставленные Минстроем для сокращения загрязненных сточных вод, регионами полностью не использованы.

Та же причина и у низкого исполнения федерального проекта "Чистая вода" (за него также отвечает Минстрой), в котором 97% расходов составили трансферты региональным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, сообщает Счетная палата.

Нацпроект "Наука"

Объем исполнения федерального бюджета на реализацию мероприятий нацпроекта "Наука" в январе-сентябре текущего года составил 66,2% или 24,5 млрд рублей, следует из материалов доклада.

Общий объем бюджета нацпроекта за счет расходов федерального бюджета на 2019 год установлен на уровне 36,9 млрд рублей, аналогичная сумма утверждена на текущий год в виде бюджетных ассигнований.

В частности, объем исполнения бюджета по федеральному проекту "Развитие научной и научно-производственной кооперации" составил 59,7% или 3 млрд рублей при утвержденном в паспорте объеме бюджета проекта за счет федерального бюджета на уровне 5,8 млрд рублей.

Объем исполнения бюджета по федпроекту "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" в январе-сентябре составил 58,1% или 12,9 млрд рублей. В паспорте проекта объем бюджетных средств на текущий год по этому направлению установлен на уровне 22,7 млрд рублей.

Самый значительный показатель исполнения бюджета - по федеральному проекту "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", в отчетном периоде он составил 88,5% или 8,5 млрд рублей. При этом, согласно паспорту проекта, объем бюджета за счет федеральных средств на текущий год запланирован на уровне 8,5 млрд рублей, тогда как объем бюджетных ассигнований был утвержден на уровне 9,6 млрд рублей.

Общий бюджет нацпроекта "Наука", который должен быть реализован до конца 2024 года, составляет 635,9 млрд рублей. В рамках проекта предполагается, что Россия войдет в первую пятерку стран по количеству научных статей в приоритетных областях. Запланировано обновление 50% приборной базы ведущих научных организаций, ввод в строй не менее пяти агробиотехнопарков, выручка каждого из которых должна составить не менее 1 млрд рублей в год. Как результат, Россия должна стать привлекательной для работы российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.