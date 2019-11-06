СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Счетная палата отмечает исполнение на низком уровне расходов на субсидии на компенсационные выплаты врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет, переехавшим работать в сельские населенные пункты. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

"В рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" на низком уровне (22,7% показателя сводной росписи с изменениями) исполнены расходы на предоставление субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, предусмотренные по ВЦП "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения", что связано с заявительным характером компенсационных выплат", - говорится в документе.

Отмечается, что в общем объеме ведомственной целевой программы доля субсидии составляет около 70%. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить до 200% коэффициент компенсационных выплат участникам программ "Земский доктор" к 1 декабря 2019 года.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны провести пять лет. С 2018 года в программу включены фельдшеры. За годы реализации программы предельный возраст участников программы менялся - сначала порогом был возраст 35 лет, потом он увеличился до 45 лет, потом - до 50.

Задолженность по уплате страховых взносов на ОМС

Счетная палата отмечает, что задолженность по выплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) работающих граждан на 1 октября 2019 года составляет 74,5 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

"По данным ФНС России, совокупная задолженность по уплате страховых взносов на ОМС работающего населения по состоянию на 1 октября 2019 года составила 74,5 млрд рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что в бюджет фонда ОМС за период с января по сентябрь 2019 года поступили доходы в размере 1 554,9 млрд рублей. Из них 94,9% составляют страховые взносы на ОМС работающего и неработающего населения.