Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Счетпалата указала на отсутствие отчетов о реализации нацпроектов в "Электронном бюджете"

Информация в системе размещена только о ходе реализации двух национальных и 33 федеральных проектов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Отчеты о реализации нацпроектов за III квартал 2019 года по ряду национальных и федеральных проектов не размещены в системе "Электронный бюджет". Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь 2019 года.

По данным контрольного органа, информация в системе размещена только о ходе реализации двух национальных (из 13) и 33 федеральных (из 76) проектов.

"Таким образом, комплексная система мониторинга и контроля реализации национальных проектов, позволяющая получить информацию о ходе реализации национальных проектов, достижении их контрольных точек, результатов и показателей в оперативном режиме не обеспечена, что затрудняет принятие управленческих решений по определению возможных корректирующих воздействий, минимизации проблем при реализации национальных проектов", - указывает Счетная палата.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты
Расходы за январь - сентябрь этого года составили 52,1% от запланированного на год объема, отметили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС