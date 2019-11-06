Счетпалата указала на отсутствие отчетов о реализации нацпроектов в "Электронном бюджете"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Отчеты о реализации нацпроектов за III квартал 2019 года по ряду национальных и федеральных проектов не размещены в системе "Электронный бюджет". Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь 2019 года.

По данным контрольного органа, информация в системе размещена только о ходе реализации двух национальных (из 13) и 33 федеральных (из 76) проектов.

"Таким образом, комплексная система мониторинга и контроля реализации национальных проектов, позволяющая получить информацию о ходе реализации национальных проектов, достижении их контрольных точек, результатов и показателей в оперативном режиме не обеспечена, что затрудняет принятие управленческих решений по определению возможных корректирующих воздействий, минимизации проблем при реализации национальных проектов", - указывает Счетная палата.